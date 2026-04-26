سجل حافل بـ 8 وقائع.. محاولات اغتيال ترامب "مسلسل لا ينتهي"

تعتبر محاولات اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “مسلسل لا ينتهي” حيث سجله حافل ب8 محاولات اغتيال خلال 10 سنوات.
وهي كالتالي:
واشنطن.. محاولة اغتيال خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض
بنسلفانيا: محاولة اغتيال في تجمع انتخابي أصيب في أذنه قبل أن تقتل الرصاصة أحد الحاضرين
فلوريدا: محاولة اغتيال في نادي ترامب للغولف بينما كان يلعب
يوليو 2024: ألقي القبض على رجل باكستاني وأدين لاحقا بتهمة التخطيط لاغتيال ترامب مقابل أجر لصالح الحرس الثوري الإيراني
فبراير 2026: قتلت الخدمة السرية شابا يبلغ من العمر 21 عاما كان يحمل بندقية صيد وعبوة غاز في منتجع مارالاجو بينما كان ترامب في واشنطن
لاس فيغاس: مواطن بريطاني ينتزع سلاح شرطي خلال تجمع انتخابي في لاس فيغاس 2016 ويعلن نيته قتل ترامب
داكوتا الشمالية : سرق رجل رافعة شوكية ووجهها نحو موكب ترامب في سبتمبر 2017
في سبتمبر 2020: أرسل مواطن يحمل الجنسيتين الفرنسية والكندية رسالة إلى ترامب تحتوي على مادة "الريسين" السامة