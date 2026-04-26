ماكرون: الهجوم المسلح الذي استهدف ترامب غير مقبول

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "ماكرون" أن الهجوم المسلح الذي استهدف ترامب غير مقبول.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحضر، ولأول مرة، حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض، حين وقع الحادث الذي اعتبرته تقارير إعلامية أحدث حلقات سلسلة من محاولات الاغتيال والتهديدات المتكررة التي تعرض لها، ما يجعله وفق ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز – واحدًا من أكثر الرؤساء استهدافًا في التاريخ الأمريكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الحادث يضاف إلى سلسلة من التهديدات الأمنية التي طالت الرئيس الأمريكي خلال الفترة الأخيرة، في ظل تصاعد غير مسبوق في حدة المخاطر المحيطة به خلال الفعاليات العامة.