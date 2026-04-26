ترامب يستبعد صلة إيران بحادث إطلاق النار في عشاء مراسلي البيت الأبيض

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبعد في تصريحات أولية وجود أي علاقة بين إيران وحادث إطلاق النار الذي وقع خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.

تصريحات بشأن استمرار المواجهة مع إيران

وأضاف جبر أن ترامب أكد خلال مؤتمر صحفي أنه سيواصل "الحرب على إيران" مهما كانت نتائج التحقيق، سواء ثبتت صلة الحادث بطهران أو لم تثبت، مشيرًا إلى أن الأمر سيظل خاضعًا للتحقيقات الرسمية.

السياسة "عمل خطير" والعنف واقع عالمي

وأوضح ترامب، بحسب ما نقل مراسل القاهرة الإخبارية، أن السياسة عمل شديد الخطورة، مؤكدًا أن العنف السياسي مرفوض داخل الولايات المتحدة، لكنه موجود في دول عدة حول العالم، خاصة في أمريكا اللاتينية، سواء ضد رؤساء دول أو شخصيات سياسية.

التحقيقات: المشتبه به من كاليفورنيا

وأشار جبر إلى أن الرئيس الأمريكي شدد على أن التحقيقات ستكشف دوافع منفذ الهجوم، بينما أعلنت السلطات أن المشتبه به شاب يبلغ من العمر 31 عامًا وينحدر من ولاية كاليفورنيا.