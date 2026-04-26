لقد فوجئنا .. أول تعليق من نتنياهو على محاولة اغتيال ترامب

علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حادثة إطلاق النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض بعد أن فتح مسلح النار خارج القاعة بواشنطن قائلاً: "لقد فوجئت أنا وسارة بمحاولة اغتيال الرئيس دونالد ترامب. ونحن سعداء بأن الرئيس والسيدة الأولى بخير وبصحة جيدة".

وأضاف قائلاً: "نتمنى للضابط المصاب الشفاء العاجل والكامل، ونعرب عن امتناننا لجهاز الخدمة السرية الأمريكية لتحركهم السريع والحاسم".

في الوقت نفسه، تطرق رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوج إلى حادثة إطلاق النار، قائلاً: " لقد شعرنا بالارتياح عندما علمنا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزجته ميلانيا ترامب، والقادة الأمريكيين، والضيوف الآخرين الذين حضروا العشاء لم يصابوا بأذى من المطلق الذي فتح النار خارج قاعة الاحتفال. ونحن ممتنون لأن ضابط إنفاذ القانون الذي أُصيب خلال الهجوم بصحة جيدة، وهو الآن في طريقه للتعافي".