محاولة اغتيال دونالد ترامب ..الكشف عن ترسانة أسلحة بحوزة المشتبه به | ماذا حدث؟

في تطور أمني لافت داخل العاصمة الأمريكية، شهدت جمعية مراسلي البيت الأبيض حادث إطلاق نار أثار قلقا واسعا، خاصة مع تزامنه مع حضور دونالد ترامب، ما فتح الباب أمام تكهنات حول محاولة اغتيال محتملة وإجراءات أمنية عاجلة.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أن الشخص المشتبه به في تنفيذ حادث إطلاق النار خلال حفل العشاء الذي نظمته جمعية مراسلي البيت الأبيض في واشنطن، كان بحوزته عدد كبير من الأسلحة، الأمر الذي زاد من خطورة الموقف وأثار تساؤلات حول كيفية تمكنه من الوصول إلى موقع الفعالية.

وفي مؤتمر صحفي عقده بعد الحادث مباشرة، أوضح ترامب أن أحد الضباط أصيب بطلق ناري، لكنه طمأن الجميع بشأن حالته الصحية، مشيرا إلى أنه تواصل معه شخصيا وأن وضعه مستقر للغاية.

كما شدد على أن الواقعة تؤكد بشكل واضح الحاجة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية داخل مثل هذه الفعاليات الكبرى التي تضم شخصيات بارزة.

وأشار ترامب إلى أن جهات إنفاذ القانون طلبت منه مغادرة موقع الحفل فور وقوع الحادث، وذلك ضمن البروتوكولات الأمنية المعتمدة للتعامل مع مثل هذه التهديدات، خاصة في ظل انتشار تقارير تفيد بوجود محاولة لاستهدافه.

وفي سياق متصل، حرص الرئيس الأمريكي على طمأنة الرأي العام، مؤكدا أن السيدة الأولى، ونائب الرئيس، إلى جانب جميع أعضاء مجلس الوزراء، يتمتعون بصحة جيدة ولم يتعرضوا لأي أذى. وأضاف أنه سيتم تقديم مزيد من التفاصيل خلال وقت قصير، عقب استكمال التقييمات الأمنية.

كما أوضح ترامب أنه أجرى اتصالات مع المسؤولين والمنظمين القائمين على الفعالية، مشيرا إلى أنه تقرر إعادة جدولة الحفل خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما، بعد مراجعة كافة الإجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وفي السياق نفسه، علق الاعلامي عمرو اديب علي محاولة اغتيال الرئيس الامريكيي ترامب والسيدة الأولى من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.

وكتب اديب عبر حسابه الشخصي اكس : " طبعا ان الراجل يدخل حفل الرئيس ترامب بسلاح ضخم طويل ده ما يحصلشي غير فى بلد من بلاد العالم الخامس.. فشل امنى يمكن تدريسه فى معاهد التدريب العالميه.. امريكا بلد العجائب والاسرار ايضا !

وسادت حالة من التوتر بقاعة حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض رغم استمرار وجود بعض الحاضرين حتى الآن.

من جانبه، أفاد جهاز الخدمة السرية بأنه استشعر وجود خطر خلال حفل العشاء ما دفعه لإجلاء ترامب.

كما أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل مسلح على خلفية إطلاق نار أثناء العشاء.

والجدير بالذكر، أن يعكس هذا الحادث حجم التحديات الأمنية التي تواجه الفعاليات الرسمية في الولايات المتحدة، ويبرز في الوقت ذاته أهمية الاستجابة السريعة والتنسيق بين الأجهزة المختصة.

ومن المتوقع أن تفتح هذه الواقعة بابا لمراجعة شاملة للإجراءات الأمنية في مثل هذه المناسبات الحساسة.