قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

لا يجب أن يكون العنف الحل.. ردود فعل قادة العالم على محاولة اغتيال ترامب

ترامب وميلانيا قبل محاولة الاغتيال
محمد على

 أدان قادة كندا والمكسيك وأستراليا العنف السياسي، وأعربوا عن تقديرهم لعدم تعرض دونالد ترامب وضيوفه في حفل عشاء المراسلين لأي أذى.

في التفاصيل، أدان قادة من جميع أنحاء العالم عملاً من أعمال "العنف السياسي" وأعربوا عن ارتياحهم لعدم إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمسؤولين والصحفيين بأذى بعد حادث إطلاق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.

تم إجلاء دونالد وميلانيا ترامب ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الوزراء الأمريكي، من قاعة الاحتفالات في فندق واشنطن هيلتون يوم السبت بعد سماع دوي إطلاق نار من ردهة الفندق.

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذي كانت حكومته منخرطة في محادثات تجارية متوترة مع الولايات المتحدة ، على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "أشعر بالارتياح لأن الرئيس والسيدة الأولى وجميع الضيوف بخير بعد ورود أنباء عن إطلاق نار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن الليلة".

أضاف "لا مكان للعنف السياسي في أي ديمقراطية، ومشاعري مع جميع الذين هزتهم هذه الأحداث المقلقة".

وقالت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، جارة أمريكا الجنوبية، إنه "من الجيد أن يكون الرئيس ترامب وزوجته بأمان في أعقاب الأحداث الأخيرة".

أضافت شينباوم"نقدم لهم احترامنا. يجب ألا يكون العنف هو الحل أبدًا" .

أعرب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز عن ارتياحه لمعرفة أن جميع الحاضرين بخير. 
وقال في بيان: "نشيد بجهود جهاز الخدمة السرية وأجهزة إنفاذ القانون لسرعة استجابتهم".

حضر السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، كريستيان تيرنر، وعدد من مسؤولي السفارة، حفل العشاء.
وقال إنه وآخرين "ممتنون للاستجابة السريعة والمهنية لجهاز المخابرات".

أضاف تيرنر: "نحن ممتنون لأن الرئيس والحاضرين لم يصابوا بأذى، ونتمنى الشفاء العاجل للضابط المصاب".

قال جيفري كارول، قائد شرطة العاصمة واشنطن، إن المحققين يعتقدون أن المشتبه به أطلق النار وكان مسلحاً ببندقية صيد ومسدس وعدة سكاكين. وأضاف أن المشتبه به يُعتقد أنه كان نزيلاً في الفندق.

صرحت موريل باوزر، عمدة واشنطن العاصمة ، في مؤتمر صحفي مساء السبت، بأن مسلحاً واحداً اقتحم مركز الخدمة السرية في بهو الفندق. وأضافت أنه لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بتورط أي شخص آخر في الحادث.

وضعت السلطات المشتبه به رهن الاحتجاز ويخضع للتقييم في مستشفى محلي. 

 تم تحديد هوية مطلق النار على أنه  “كول توماس ألين”، 31 عاماً، من تورانس في كاليفورنيا، وفقاً لما ذكرته صحف أمريكية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

