قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم|ترقبوها هنا
تحذير عاجل من حالة الطقس اليوم في مصر.. رياح مثيرة للرمال تضرب القاهرة
من هو كول آلين؟.. تفاصيل مثيرة عن منفذ حادث عشاء مراسلي البيت الأبيض
لا يجب أن يكون العنف الحل.. ردود فعل قادة العالم على محاولة اغتيال ترامب
أذكار الصباح .. ابدأ بها يومك تتنزل عليه الرحمة والبركات
غيابات مؤثرة تضرب ليفربول.. محمد صلاح خارج القمة أمام مانشستر يونايتد ومواجهات الحسم أمام تشيلسي وأستون فيلا
994 مشروعا بتريليون جنيه.. خبير اقتصادي في ذكرى تحريرها: ما تحقق في سيناء عبور جديد
أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 أبريل.. عيار 21 بكام؟
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو
انخفاض الحرارة وعودة الأمطار.. الأرصاد تحذر من نشاط الرياح والأتربة بالقاهرة والمحافظات
واشنطن: اعتراض سفينة نفطية مرتبطة بإيران في بحر العرب وإجبارها على العودة
حكم تجاوز الميقات دون إحرام في الحج والعمرة.. لجنة الفتوى توضح
english EN
أخبار العالم

للمرة الثالثة.. تفاصيل محاولة اغتيال جديدة لترامب أمام عدسات الكاميرا

اثناء محاولة الإغتيال
محمد على

أُخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب ونائب الرئيس جي دي فانس على عجل من حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض ليلة السبت على يد عناصر من جهاز الخدمة السرية، بعد أن أطلق رجل النار ببندقية صيد على أفراد الأمن، وفقًا لما أفاد به مسؤولون.

وأفاد مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي لوكالة رويترز أن الرجل المسلح أطلق النار على أحد عناصر الخدمة السرية. وبعد نحو ساعتين من الحادث، صرّح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض بأن سترته الواقية من الرصاص أنقذت الضابط وأنه "بصحة جيدة".

وقد أُلقي القبض على المشتبه به، الذي وصفه ترامب بأنه "شخص مريض".

وكان جميع المسؤولين الفيدراليين الحاضرين في العشاء، بمن فيهم ترامب، بخير.


قال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض بعد الحادث: "هاجم رجل نقطة تفتيش أمنية مسلحاً بأسلحة متعددة، وتمت السيطرة عليه من قبل بعض أفراد الخدمة السرية الشجعان للغاية".


أظهرت لقطات كاميرات المراقبة التي نشرها ترامب على موقع "تروث سوشيال" شخصًا يركض بسرعة عبر نقطة تفتيش أمنية، مُفاجئًا رجال الأمن للحظات قبل أن يُشهروا أسلحتهم بسرعة.

وقال ترامب بعد إلغاء حفل العشاء: "كما تعلمون، اندفع من مسافة 50 ياردة، لذا كان بعيدًا جدًا عن القاعة. كان يتحرك. كان يتحرك بسرعة كبيرة". 

وأضاف ترامب أن المسؤولين يعتقدون أنه "ذئب منفرد" تصرف بمفرده، قائلاً: "كان رجلاً يبدو شريرًا للغاية و  في حالة ضعف".

وقال ترامب إن عملاء فيدراليين يداهمون منزل المشتبه به في إطلاق النار في كاليفورنيا.

وقال أنتوني جوليلمي، المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية، إن الجهاز يُحقق في حادث إطلاق نار بالقرب من منطقة الفحص الرئيسية عند مدخل الفعالية.

بعد سماع دويّ إطلاق النار، توقف الحضور عن الكلام فورًا وبدأ الناس بالصراخ "انبطحوا، انبطحوا!". 
احتمى العديد من الحضور البالغ عددهم 2600 شخص، بينما فرّ النُدُل إلى مقدمة قاعة الطعام.

قام عناصر الأمن بدفع مسؤولين حكوميين إلى الأرض، بمن فيهم وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الصحة روبرت ف. كينيدي جونيور، ووزير الداخلية دوغ بورجوم.

واقتحم عناصر أمن آخرون يرتدون الزي العسكري المنصة وأجلوا ترامب وزوجته. وتمركز بعض عناصر الأمن على المنصة، موجهين بنادقهم نحو قاعة الاحتفالات. وتم إجلاء أعضاء الحكومة من المكان واحداً تلو الآخر. وحضر

حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض، وهو حدث بارز في الأجندة الاجتماعية لواشنطن كل عام، العديد من أعضاء حكومة ترامب ومسؤولين كبار آخرين في الإدارة. ويُقام هذا الحدث في قاعة الاحتفالات بالطابق السفلي من فندق هيلتون.

انحنى ترامب والسيدة الأولى خلف المنصة قبل أن يُسرع عناصر الخدمة السرية بإخراجهما. وذكر مصدر لوكالة رويترز أن ترامب مكث خلف الكواليس نحو ساعة. وأضاف المصدر أنه سُمع يقول: "سنبقى".

ونشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يأمل في إعادة جدولة العشاء، وهو الأول الذي يحضره كرئيس، خلال 30 يومًا.

وكان ترامب قد تعرض لمحاولتي اغتيال في عام 2024 أثناء حملته الانتخابية لإعادة انتخابه بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2021.

ووقعت أخطر محاولة اغتيال أثناء مشاركته في تجمع انتخابي في الهواء الطلق في بتلر، بنسلفانيا، في يوليو 2024. وأُصيب ترامب برصاصة في أذنه العلوية أطلقها مسلح يبلغ من العمر 20 عامًا. وقُتل المسلح برصاص قوات الأمن.

وبعد شهرين تقريبًا من حادثة إطلاق النار في بتلر، رصد عناصر الخدمة السرية رجلاً يحمل مسدسًا ويختبئ بين الشجيرات في نادي ترامب الدولي للغولف في ويست بالم بيتش، فلوريدا، بينما كان ترامب في الملعب. واعتُبرت الحادثة محاولة اغتيال، وحُكم على المشتبه به بالسجن المؤبد في فبراير.

كان فندق واشنطن هيلتون، الذي استضاف عشاء يوم السبت، مسرحًا لمحاولة اغتيال الرئيس رونالد ريجان، الذي أُطلق عليه النار وأُصيب بجروح خارج الفندق عام 1981.

ثالث محاولة اغتيال صريحة لترامب دونالد ترامب ميلانيا ترامب فانس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

انغام بفستان فيروزي فى حفلتها بابوظبي
بالاوف شولدر.. أصالة تثير الجدل بفستان قطعتين
مي عمر
اسماء أبو اليزيد
