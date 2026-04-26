ترامب: محاولة الاغتيال لن تثنيني عن الحرب مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حادثة إطلاق النار في حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض لن تثنيه عن الحرب مع إيران، رغم اعتقاده أن الحادثة من غير المرجح أن تكون مرتبطة بالنزاع.

وصرح ترامب للصحفيين في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض عقب الحادث الأمني ​​المروع: "لن يثنيني هذا عن كسب الحرب في إيران. لا أعرف إن كان للحادث أي علاقة بالأمر، ولا أعتقد ذلك بناءً على ما نعرفه".

وكان ترامب قد صرح سابقًا بأنه "لا أحد يعلم" ما إذا كان الحادث مرتبطًا بالحرب مع إيران، وقال إن المحققين يعملون على دوافع مطلق النار الذي وصفه بأنه "ذئب منفرد".

وكان الرئيس الأمريكي قد ألغى في وقت سابق من يوم السبت رحلة مبعوثيه إلى باكستان لإجراء محادثات سلام مع إيران، بعد أن لم يقتنع بموقف طهران التفاوضي عقب ما يقرب من شهرين من الحرب.