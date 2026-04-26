الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إلقاء القبض على المُنفّذ.. أول تعليق لـ ترامب بعد أنباء محاولة اغتياله

دونالد ترامب
هاجر رزق

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقًا أوليًا عبر منصته "تروث سوشيال" عقب حادث إطلاق النار خلال حضوره حفل مراسلي البيت الأبيض في واشنطن، وسط أنباء عن محاولة اغتياله.


 

وقال “ترامب” في منشوره إن "أمسية صعبة شهدتها العاصمة واشنطن"، مشيدا بسرعة استجابة جهاز الخدمة السرية والشرطة، واصفًا أداءهم بأنه "ممتاز وشجاع"، مؤكدًا أنه تم إلقاء القبض على المُنفّذ.


 وأضاف ترامب أنه أوصى بمواصلة الفعالية قائلا: "اتركوا العرض يستمر"، لكنه أشار إلى أن القرار النهائي سيكون بيد جهات إنفاذ القانون، التي ستحدد ما إذا كان سيتم استكمال البرنامج أو تعديله.
 

واختتم بالقول إن ما تبقى من الأمسية "سيكون مختلفًا عما كان مخططًا له"، مؤكدًا أنه سيتم التعامل مع الوضع وفق ما تراه الأجهزة الأمنية مناسبًا، في إشارة إلى استمرار التحقيقات وتقييم الموقف الميداني.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن ترامب ونائبه جي دي فانس أجليا مساء السبت من حفل جمعية مراسلي البيت الأبيض في واشنطن، عقب حادث إطلاق نار داخل أو قرب قاعة الفعالية في فندق "هيلتون واشنطن"، ما أدى إلى حالة ذعر واسعة بين الحضور.


 وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن أجهزة الخدمة السرية اقتحمت القاعة وطلبت من الموجودين الانبطاح فورا، قبل إخلاء المكان وإخراج كبار الشخصيات بشكل عاجل.

وبحسب التفاصيل الأولية، أطلق مسلح النار داخل محيط الحفل قبل أن تتم السيطرة عليه واعتقاله، من دون تسجيل إصابات مؤكدة حتى الآن، فيما انتشرت قوات أمنية بكثافة وأغلقت محيط الفندق بالكامل وبدأت تحقيقات موسعة لتحديد دوافع الحادث. وأكد المتحدث باسم الخدمة السرية، أنتوني غوليلمي، أن الجهاز بالتعاون مع شرطة العاصمة يحقق في إطلاق النار قرب نقطة تفتيش أمنية رئيسية، مع استمرار السيطرة الأمنية الكاملة على الموقع.

دونالد ترامب حادث إطلاق النار محاولة اغتياله البيت الأبيض

