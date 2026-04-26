شاهد .. لحظة اعتقال المُشتبه في إطلاقه النار خلال حفل عشاء مُراسلي البيت الأبيض |مُتداول

تداولت على الإنترنت مقاطع فيديو مُنتشرة للحظة اعتقال المسلح المشتبه في إطلاقه النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض مساء السبت.



وقالت شبكة "فوكس نيوز"، إن المشتبه به المعتقل حاليًا يدعى كول توماس ألين، ويبلغ من العمر 31 عامًا، وهو من كاليفورنيا.



ووقع الهجوم في فندق هيلتون واشنطن، بينما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحضر حفل العشاء في إحدى قاعاته.

وأخرج أفراد جهاز الخدمة السرية ترامب وزوجته ميلانيا على عجل من الحفل، بعد سماع ‌أصوات إطلاق نار.

وبعد حوالي ساعة من إخراج ترامب ‌من ‌الحفل، كتب على منصة "تروث سوشال"، إن "مطلق النار ألقي القبض عليه"، وفي منشور لاحق نشر صورته.

وأضاف ترامب: "ليلة حافلة بالأحداث ‌في واشنطن.. قام ‌جهاز ⁠الخدمة السرية وقوات إنفاذ القانون بعمل رائع".