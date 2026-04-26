الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مطور ألعاب ومدرس.. تفاصيل صادمة عن المتهم بمحاولة اغتيال ترامب وعلاقته بكامالا هاريس؟

محمود عبد القادر

نجا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأعجوبة من محاولة اغتيال خلال المؤتمر الصحفي السنوي لمدينة واشنطن، عقب اقتحام مسلح للموقع.

وعلى الفور، تمكنت قوات الأمن من السيطرة على المهاجم وإلقاء القبض عليه، فيما جرى إجلاء ترامب وزوجته ميلانيا ترامب، إلى جانب نائبه جيه. دي. فانس، بشكل عاجل من المكان.

هوية المشتبه به وخلفيته المهنية والأكاديمية

وكشفت شبكة "سي بي إس" أن المشتبه به، الذي أطلق النار خارج موقع المؤتمر، أقر خلال التحقيقات بنيته استهداف كبار المسؤولين في إدارة الرئيس.

وبحسب السجلات العامة، فإن المتهم بإطلاق النار خلال حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض، مساء السبت، يعمل مدرسًا ومطورًا لألعاب الفيديو، وينحدر من جنوب ولاية كاليفورنيا.

وأفادت مصادر مطلعة لشبكة CNN بأن السلطات الأمريكية حددت هوية المشتبه به، ويدعى كول توماس ألين (31 عامًا)، ويقيم في ضاحية تورانس بمدينة لوس أنجلوس، مؤكدة أنه الشخص الذي تم توقيفه بالقرب من موقع الحفل الذي حضره ترامب وعدد من كبار المسؤولين.

نشاطه التعليمي ومسيرته في تطوير الألعاب

ووفقًا لملف شخصي يحمل اسمه وصورته على منصة "لينكد إن"، يعمل ألين مدرسًا بدوام جزئي لدى شركة "C2 Education"، المتخصصة في إعداد الطلاب للاختبارات وتقديم الدروس الخصوصية.

وكانت الشركة قد منحته لقب "مدرس الشهر" في ديسمبر 2024، بحسب منشوراتها عبر مواقع التواصل، دون أن تصدر تعليقًا رسميًا حتى مساء السبت. ويظهر ملفه الأكاديمي أنه تخرج عام 2017 من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا بدرجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، قبل أن يحصل مؤخرًا على درجة الماجستير في علوم الحاسوب من جامعة ولاية كاليفورنيا – دومينغيز هيلز.

وخلال فترة دراسته في "كالتك"، لفت ألين الأنظار في تقرير إعلامي محلي عام 2017، بعد تطويره نموذجًا أوليًا لنظام فرامل طوارئ مخصص للكراسي المتحركة.

تبرعات سياسية وروابط مثيرة للجدل

وفي سياق آخر، أظهرت سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية أنه تبرع بمبلغ 25 دولارًا لصالح الحملة الرئاسية لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في أكتوبر 2024.

كما عرف ألين نفسه عبر "لينكد إن" بأنه مطور ألعاب فيديو، حيث قام بإطلاق لعبة مستقلة تحمل اسم "Bohrdom" عبر منصة "Steam" بسعر 1.99 دولار، وكان قد سجل علامتها التجارية رسميًا عام 2018. وأشار أيضًا إلى أنه يعمل حاليًا على تطوير لعبة جديدة تحمل اسمًا مبدئيًا "القانون الأول".

