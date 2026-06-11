كينونيس لاعب القادسية يسجل الهدف الأول في مونديال 2026

سجل خوليان كينيونيس الهدف الأول لمنتخب المكسيك في شباك منتخب جنوب أفريقيا، لتصبح النتيجة 1-0، في المباراة التي تجمع بين المنتخبين مساء اليوم الخميس على ملعب أزتيكا في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، ضمن افتتاح بطولة كأس العالم 2026.

وجاء الهدف في الدقيقة التاسعة من انطلاق اللقاء، ليمنح منتخب المكسيك أفضلية مبكرة في أولى مواجهات البطولة.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 لأول مرة في التاريخ بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

ويقع منتخبا المكسيك وجنوب أفريقيا في المجموعة الأولى، إلى جانب كوريا الجنوبية والتشيك، في مجموعة قوية تشهد منافسة مرتقبة على بطاقتي التأهل.

تشكيل منتخب المكسيك:

حراسة المرمى: راؤول رنجل

خط الدفاع: خوسيه أورتيز، جون فاسكيز، سيزار مونتيس، إسرائيل رييس

خط الوسط: برايان جوتيريز، إريك ليرة، ألفارو فيدالجو

خط الهجوم: خوليان كينيونيس، راؤول خيمينيز، روبرتو ألفارادو

تشكيل منتخب جنوب أفريقيا:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: خوليسو موداو، إيم أوكون، مبكيزيلي مبوكازي، نكوسيناثي سيبسي، أوبري موديبا

خط الوسط: تيبوهو موكوينا، سفيفيلو سيثول، جايدن آدامز

خط الهجوم: لايلي فوستر، إقرام راينرز