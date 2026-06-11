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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دنيا سمير غانم : أي حاجة أنا بعملها في حياتي باهديها لـ بابا وماما

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
سعيد فراج

تحدثت الفنانة دنيا سمير غانم، عن إهداء نجاحها لوالديها الراحلين، وذلك على خلفية حفل تجديد تعيينها سفيرة النوايا الحسنة لليونيسيف في مصر.

وقالت دنيا سمير غانم، في لقاء مع كاميرا صدى البلد: «كل أعمالي سواء تطوعية أو أي حاجة أنا بعملها في حياتي بأهديها ليهم لأنهم أثروا فيا طبعا واتعلمت منهم كتير». 

أحدث أعمال دنيا سمير غانم

وكان أحدث أعمال الفنانة دنيا سمير غانم، هو فيلم روكي الغلابة، الذي تم عرضه العام الماضي 2025.

تدور أحداث روكي الغلابة، في إطار اجتماعي كوميدي، حيث تجسد النجمة دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة، وهي البودي جارد الخاص بـالنجم محمد ممدوح الذي يشاركها بطولة الفيلم، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية. 

روكي الغلابة” بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس وغيرهم، والعمل من تأليف كريم يوسف وإنتاج محمد أحمد السبكي وإخراج أحمد الجندي.

دنيا سمير غانم الفنانة دنيا سمير غانم يونيسيف أعمال دنيا سمير غانم

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