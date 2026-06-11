بالحجاب والعباءة السوداء .. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

شاركت ملكة جمال مصر السابقة والإعلامية فرح شعبان جمهورها عبر حسابها على إنستجرام صورة جديدة، ظهرت خلالها بإطلالة محتشمة وأنيقة خطفت أنظار متابعيها، حيث اعتمدت على اللوك البسيط الذي يجمع بين الرقي والنعومة.

تفاصيل إطلالة فرح شعبان

وظهرت فرح شعبان مرتدية عباءة سوداء واسعة بتصميم مريح وأنيق، تميزت بتطريزات ناعمة باللون الأسود أضفت لمسة فخامة على الإطلالة دون مبالغة، كما نسقت معها حجابًا أسود متناسقًا عزز من الطابع الكلاسيكي الراقي للظهور.

واعتمدت فرح على مكياج هادئ أبرز ملامح وجهها الطبيعية، حيث اختارت ألوانًا ناعمة للشفاه مع لمسات خفيفة للعيون، فيما تركت بشرتها بإطلالة طبيعية ومشرقة، ما أضفى مزيدًا من الجاذبية والأنوثة على اللوك.

فرح شعبان

كما أكملت إطلالتها بساعة يد أنيقة وأكسسوارات بسيطة، لتؤكد أن البساطة لا تزال عنوان الأناقة في أحدث ظهور لها.

تفاعل الجمهور

وحصدت الصورة تفاعلًا واسعًا من متابعي فرح شعبان، الذين أشادوا بأناقتها واختيارها للإطلالات المحتشمة الراقية، مؤكدين أن اللوك عكس شخصيتها الهادئة وأسلوبها المميز في تنسيق الأزياء.