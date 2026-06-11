عارضة أزياء ترتدي فستان درة وتثير الجدل بالسوشيال ميديا | صور

أثارت إطلالة درة جدلا كبيرا وذلك بعد انتشار صور عارضة أزياء العلامات التجارية Chats by Cdam حيث تسببت في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بفستان أصفر أنيق من خامة الجيرسيه، إلى جانب سيارة فارهة من طراز رولز رويس، في جلسة تصوير لافتة خطفت الأنظار.

وجاءت المقارنات سريعاً مع إطلالة الفنانة درة، التي ظهرت مؤخراً بنفس الطابع اللوني تقريباً، حيث ارتدت فستاناً من تصميم علامة Chats by Cdam، بلغ سعره نحو 710 دولار (ما يعادل قرابة 37 ألف جنيه مصري).

واعتمدت درة في إطلالتها على بساطة لافتة، إذ اختارت رفع شعرها إلى الأعلى مع مكياج ناعم أبرز ملامحها، بتنسيق من خليل الزين، ما منحها طابعاً هادئاً وأنيقاً في آن واحد.

بينما ركزت إطلالة عارضة الأزياء على الجانب الاستعراضي والترويجي للعلامة التجارية، خاصة مع وجود سيارة رولز رويس الفاخرة التي أضفت طابعاً بصرياً أكثر فخامة على الصورة.

وتفاعل الجمهور مع الصورتين بشكل واسع، بين من رأى أن إطلالة درة أكثر بساطة ورقي، ومن اعتبر أن جلسة تصوير العارضة أكثر جرأة وتناسب الطابع الإعلاني للعلامة، لتتحول المقارنة إلى ترند جديد على منصات التواصل الاجتماعي.