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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

سعر خيالي.. درة ترتدي فستان يشعل السوشيال ميديا

درة
درة
ريهام قدري

لفتت الفنانة درة الأنظار بإطلالة أنيقة شاركتها مع جمهورها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت بفستان أصفر لافت من قماش الجيرسيه أثناء وقوفها إلى جانب سيارة رولس رويس فاخرة.

وجاء الفستان من تصميم العلامة التجارية Chats by Cdam، ويبلغ سعره نحو 710 دولارات، ما يعادل قرابة 37 ألف جنيه مصري. 

واعتمدت درة تسريحة شعر مرفوعة أضفت لمسة من الأناقة على إطلالتها، بينما اختارت مكياجًا هادئًا وناعمًا من تنسيق خليل الزين.

وعلى الصعيد الفني، شاركت درة في الموسم الرمضاني 2026 من خلال مسلسل "علي كلاي"، الذي ضم نخبة من النجوم، بينهم أحمد العوضي، يارا السكري، محمود البزاوي، انتصار، عصام السقا، محمد ثروت، طارق الدسوقي، سارة بركة، ريم سامي، ضياء عبد الخالق، رحمة محسن، عمر رزيق، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

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