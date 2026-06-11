سعر إطلالة ياسمينا العبد في عيد ميلادها يُثير الجدل | تفاصيل

حرصت الفنانة الشابة ياسمينا العبد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة خلال الأحتفال بعيد ميلادها.

تفاصيل إطلالة ياسمينا العبد

تألقت ياسمينا العبد في عيد ميلادها بإطلالة عصرية، حيث ارتدت قميص باللون الكحلي مع تنورة قصيرة تصل أعلى الركبة باللون الزيتي.

حملت إطلالة ياسمينا العبد توقيع دار الأزياء العالمية ديور، فيما بلغ سعر القميص 130 ألف جنيه مصري أما التنورة وصل ثمنها 207 ألف جنيه مصري.

انتعلت ياسمينا العبد حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون الكحلي مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأبيض و نسقت مع إطلالتها مجموعة من المجوهرات والإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت ياسمينا العبد بخصلات شعرها البني المنسدلة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.