بالأحمر الأنيق.. ياسمينا العبد تخطف الأنظار في حفل عمر خيرت بلندن

شاركت الفنانة الشابة ياسمينا العبد جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام” مجموعة من الصور من إطلالتها خلال تقديم حفل الموسيقار داخل قاعة بالعاصمة البريطانية لندن.

وظهرت ياسمينا العبد بإطلالة أنيقة خطفت الأنظار، حيث ارتدت فستانًا أحمر أبرز رشاقتها من تصميم مرمر حليم، ونسقت معه مجوهرات مميزة من توقيع عزة فهمي، لتنال إطلالتها إعجاب وتفاعل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبرت ياسمينا العبد عن سعادتها بهذه التجربة من خلال تعليقها على الصور، قائلة: “ليلة لا تُنسى! يا له من شرف عظيم وسرور بالغ أن تتاح لي فرصة تقديم حفل الفنان المصري عمر خيرت، وبالأخص في قاعة ألبرت الملكية... تجربة لا تُقدّر بثمن”.

وأضافت: “سأحتفظ بهذا الفخر الذي غمرني في تلك القاعة إلى الأبد، لقد كانت خطوة هائلة إلى الأمام بالنسبة لي”.