جلسات ساخنة بالبرلمان الأسبوع المقبل.. الموازنة والأسعار والمعاشات في الصدارة

يستأنف مجلس النواب، خلال جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026 / 2027، إلى جانب موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.



ومن المقرر أن تشهد جلسة يوم الاثنين (الجلسة الثانية والعشرون) فتح ملفات جماهيرية حيوية؛ حيث يناقش المجلس عدداً من طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب لتحديد موعد لمناقشتها، وفي مقدمتها طلب العضو مروة حلاوة وعشرين عضواً بشأن سياسة الحكومة لتحقيق التوافق بين المعاشات ومعدلات التضخم. كما يفتح المجلس ملف "مواجهة الغلاء" بناءً على طلب العضو بسام الصواف وعشرين عضواً حول سياسة الحكومة في معالجة الآثار السلبية لارتفاع الأسعار.

ملفات الأجور والمعاشات وارتفاع الأسعار الاثنين المقبل



وتمتد المناقشات لتشمل السياسات الحكومية في دعم قطاع الحرف اليدوية، وتفعيل منظومة التخلص من المخلفات الصلبة، وترسيخ الهوية الوطنية، والتي تقدمت بها النائبة هند رشاد وعشرون عضواً. بالإضافة إلى ملف تثبيت العمالة المؤقتة والفئات غير المستقرة وظيفياً المقدم من النائب سيد أبو بريدعة، وتفعيل دور هيئة تنمية الصعيد للنائب حسام حسن، وطلب النائب أحمد علاء فايد بشأن عودة الجماهير الرياضية للمدرجات بالسعة الكاملة.



وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، يستعرض المجلس تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار عدد من القرارات الرئاسية، أبرزها قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2026 بشأن تمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، بالإضافة إلى اتفاقية "المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية" بين مصر ودولة قطر والصادر بها القرار الرئاسي رقم 206 لسنة 2026.



أما جلسة يوم الثلاثاء (الجلسة الثالثة والعشرون)، فستخصص لاستكمال نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، وبدء إجراءات التصويت والموافقة على مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة، واعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027، إلى جانب تفنيد موازنات القطاعات الخدمية والتنمية البشرية كالصحة، والتعليم، والعمل، والشباب والرياضة، والبنية التحتية.