الصحة : انتحال صفة الطبيب ليست مخالفة إدارية وكفى لكنها تهدد الأرواح

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل ضبط عدد من منتحلي صفة الأطباء في مصر .



وقال عبد الغفار في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز " ، :" انتحال صفة الطبيب ليس مخالفة إدارية فقط لكنها مخالفة تهدد الأرواح ".

وتابع حسام عبد الغفار :" من ينتحل صفة طبيب يقوم بتشخيص الحالات المرضية بشكل خاطئ ووصف أدوية غير مناسبة وتأخر اكتشاف الامراض الخطيرة وظهور مضاعفات قد تؤدي للوفاة ".



وأكمل حسام عبد الغفار :" وزارة الصحة تتحرك بشكل قوي للحفاظ على الصحة العامة ومنع الممارسات التي تضر بالصحة العامة ".

ولفت حسام عبد الغفار :" المنشآت غير المرخصة التي تم ضبطها لا يوجد بها تخزين آمن للأدوية المسجلة وعدم اتباع شروط مكافحة العدوى ".

