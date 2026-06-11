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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: تطوير الخدمات الصحية بمنطقة الروبيكي بنموذج مجتمعي متكامل يركز على الأمراض الجلدية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

افتتحت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان والرعاية الأولية وتنمية الأسرة، فعاليات دورتين تدريبيتين بمدينة بدر لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، بمشاركة 75 متدربًا من الفرق الطبية بإدارة بدر الصحية.

وشملت الدورة الأولى (50 متدربًا) تطوير خدمات طب الأسرة وحزمة الخدمات الأساسية المتكاملة للرعاية الأولية، فيما ركزت الدورة الثانية (25 متدربًا) على الإدارة المتكاملة للأمراض المزمنة وأمراض الطفولة، إلى جانب مهارات القيادة والكوتشنج والميكنة. وتأتي الدورتان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

سلسلة برامج تدريبية مكثفة ينفذها قطاع الرعاية الأولية

وقالت الدكتورة عبلة الألفي إن الدورتين تأتيان ضمن سلسلة برامج تدريبية مكثفة ينفذها قطاع الرعاية الأولية وتنمية الأسرة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بهدف رفع كفاءة الكوادر الطبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت أن خطة التطوير بمدينة بدر تشمل تأهيل أربع منشآت صحية لتعمل كمراكز تخصصية تقدم خدمات في تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والجراحة والعظام والرمد والعلاج الطبيعي، لسد الفجوة الناتجة عن عدم وجود مستشفى عام بالمنطقة، مع ميكنة الخدمات وربطها إلكترونيًا.

وأشارت إلى إنشاء ثلاث مراكز متخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مناطق الحي الثالث والأندلس وزهرة العاصمة، بالإضافة إلى تطوير الخدمات الصحية بمنطقة الروبيكي بنموذج مجتمعي متكامل يركز على الأمراض الجلدية بالتعاون مع جامعة بدر. كما تشمل الخطة تفعيل نظام الإحالة الإلكتروني وربط المراكز بمستشفى العاصمة الإدارية، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في التوثيق الطبي لتخفيف الأعباء الإدارية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأولية وتنمية الأسرة، أن القطاع يواصل تعزيز الرعاية الأولية كركيزة أساسية للمنظومة الصحية من خلال برامج تدريبية مستمرة ونماذج تطويرية مبتكرة لرفع كفاءة الكوادر وتحسين جودة الخدمات.

جدير بالذكر أن مشروع تطوير مدينة بدر يُعد أحد سبعة نماذج تجريبية لمناطق صحية متكاملة تعمل الوزارة على تنفيذها، تمهيدًا لتعميم التجربة على مختلف محافظات الجمهورية للوصول إلى تغطية صحية شاملة ومستدامة.

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