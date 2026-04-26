فشل أمني يُدرّس.. عمرو أديب يعلق على محاولة اغتيال ترامب

علق الاعلامي عمرو اديب علي محاولة اغتيال الرئيس الامريكيي ترامب والسيدة الأولى من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.

وكتب اديب عبر حسابه الشخصي اكس : " طبعا ان الراجل يدخل حفل الرئيس ترامب بسلاح ضخم طويل ده ما يحصلشي غير فى بلد من بلاد العالم الخامس . فشل امنى يمكن تدريسه فى معاهد التدريب العالميه . امريكا بلد العجائب والاسرار ايضا !

وسادت حالة من التوتر بقاعة حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض رغم استمرار وجود بعض الحاضرين حتى الآن.



من جانبه، أفاد جهاز الخدمة السرية بأنه استشعر وجود خطر خلال حفل العشاء ما دفعه لإجلاء ترامب.

كما أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل مسلح على خلفية إطلاق نار أثناء العشاء.