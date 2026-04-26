تغييرات مفاجئة في الوفد الأمريكي .. هل تتعثر مفاوضات واشنطن وطهران؟

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن تصريحات دونالد ترامب الأخيرة تعكس عدم اقتناع بجدية الجانب الإيراني في الجولة الحالية من المفاوضات.

وأوضح جبر، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبوعميرة، أن التحركات داخل البيت الأبيض تشير إلى إعادة تقييم مستوى التمثيل الأمريكي في المفاوضات، وليس تراجعًا عن المسار الدبلوماسي.

وأشار إلى أن ترامب تحدث عن إمكانية عقد جولة تفاوضية بنهاية الأسبوع، مع نية إرسال مبعوثين مثل جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، في حين تقرر عدم مشاركة نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي كان يقود الوفد في الجولة الأولى، ما يعكس تغيرًا في طبيعة المشاركة الأمريكية.

وأضاف أن البيت الأبيض أبقى فانس في واشنطن مع جاهزية للتحرك، بينما ربطت تقارير إعلامية هذا التغيير بعدم وضوح موقف الوفد الإيراني، خاصة مع غياب بعض الشخصيات الرئيسية، وهو ما أثار شكوكًا حول إمكانية عقد لقاء مباشر.

ولفت إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ألمح إلى مغادرة العاصمة الباكستانية، ما زاد من تعقيد المشهد، ودفع واشنطن لإعادة النظر في إرسال وفد رفيع المستوى في ظل غياب الطرف المقابل.

وأكد جبر أن تعديل أو تأجيل مشاركة بعض المسؤولين الأمريكيين لا يعني التخلي عن التفاوض أو الاتجاه نحو التصعيد العسكري، بل يأتي ضمن سياسة ضغط سياسي ودبلوماسي لاختبار جدية إيران وتهيئة ظروف أوضح لأي مفاوضات مقبلة.

واختتم بأن إدارة ترامب لا تزال توازن بين خيارَي الضغط والتفاوض، مع إبقاء جميع السيناريوهات مفتوحة وفقًا لتطورات المشهد السياسي والميداني.