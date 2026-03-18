حجز بلوجر أكتوبر على ذمة تحريات مباحث الآداب

تباشر النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة مع بلوجر ألقي القبض عليها بمدينة 6 أكتوبر بسبب نشر مقاطع فيديو تتضمن مقاطع خادشة للحياء.

وقررت النيابة حجز المتهمة 24 ساعة على ذمة تحريات مباحث الآداب وحرزت هاتفها المحمول لفحص مقاطع الفيديو داخله.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "مسجلة جنائياً" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة وبحوزتها هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى"، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.