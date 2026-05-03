ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72 الف شهيد

ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72 ألفا و610 شهداء، و172 ألفا و448 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.





وأفادت وزارة الصحة في غزة في بيان، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شهيدين، إضافة إلى ثلاث إصابات.





وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 830 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2345، في حين جرى انتشال 767 جثمانا من تحت الأنقاض.





ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.