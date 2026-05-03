الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سلطنة عُمان تفوز باستضافة المؤتمر الدولي لإدارة فاقد المياه 2028

الديب أبوعلي

فازت سلطنة عُمان باستضافة المؤتمر الدولي لإدارة فاقد المياه لعام 2028، الذي تنظمه الرابطة الدولية للمياه، لتكون بذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث الذي يُعقد كل عامين، ويهدف إلى استعراض الحلول المبتكرة وتبادل أفضل الممارسات في تقليص فاقد المياه وتعزيز كفاءة شبكات التوزيع والخدمات المرتبطة بها.

وجاء الإعلان عن الاستضافة خلال مشاركة سلطنة عُمان في نسخة المؤتمر لعام 2026، الذي نظمته الرابطة الدولية للمياه في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، حيث ناقش المؤتمر استراتيجيات وتقنيات الحد من فاقد المياه وإدارة التوزيع، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات المستدامة في هذا المجال.

ويأتي اختيار سلطنة عُمان لاستضافة هذا الحدث في إطار التحول الذي يشهده قطاع المياه، والذي اتسم بتبني نهج تكاملي يرتكز على توظيف التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ومنظومات التوأم الرقمي، وتقنيات الاستشعار الدقيق، إضافة إلى توسيع نطاق الحلول الاستباقية في إدارة الشبكات، الأمر الذي أسهم في ترسيخ ثقة المجتمع الدولي بقدرات السلطنة العلمية والتنظيمية، وتعزيز موقعها كحاضنة إقليمية للابتكار في هذا القطاع الحيوي.

ويحظى هذا المؤتمر بمشاركة واسعة من الخبراء وصنّاع القرار والهيئات المتخصصة من مختلف دول العالم، حيث تتقاطع فيه الرؤى وتتكامل الخبرات لمناقشة أحدث المقاربات التقنية واستعراض الحلول المبتكرة في هذا القطاع.

المؤتمر الدولي لإدارة فاقد المياه 2028

ويعد هذا الحدث منصة استراتيجية لتعميق الشراكات الدولية وتكثيف تبادل المعرفة، إلى جانب استعراض ما حققته "نماء لخدمات المياه" من نقلة نوعية في خفض الفاقد، من خلال تبني حلول رقمية متقدمة وتطبيق نماذج تشغيلية أكثر ذكاءً ومرونة.

وتأتي هذه الاستضافة في إطار التزام الشركة بدعم مستهدفات رؤية "عُمان 2040" والمساهمة الفاعلة في صياغة مستقبل مائي أكثر كفاءة واستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وشهد القطاع المائي في سلطنة عُمان توسعًا في حجم الاستثمارات والمشروعات، حيث تجاوزت قيمة المشروعات الجارية مليار ريال عُماني، مع زيادة ملحوظة في عدد المشروعات المسندة، ما يعكس وتيرة النمو والتطوير المستمر في البنية الأساسية للمياه.

وأسهمت هذه المشروعات في تعزيز القيمة المحلية المضافة لتبلغ 64 مليون ريال عُماني، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز استدامة القطاع.

وتتزامن هذه الاستضافة مع تنامي الاهتمام العالمي بقضايا المياه والاستدامة، في ظل التحديات المتفاقمة المرتبطة بالتغيرات المناخية وتزايد الطلب على الموارد، حيث تبرز أهمية المحافل الدولية المتخصصة، مثل المنتدى العالمي للمياه، كمنصات حيوية لصياغة الحلول وتعزيز التنسيق الدولي في هذا المجال.

ويعكس هذا الإنجاز التزام سلطنة عُمان بنهج راسخ يقوم على الابتكار والاستدامة والتكامل المؤسسي، بما يعزز إسهامها الفاعل في الجهود الدولية لمواجهة تحديات المياه، ويكرّس حضورها كشريك موثوق في صياغة مستقبل مائي أكثر أمنًا واستدامة للأجيال القادمة.

