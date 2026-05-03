الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1235 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 740 مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن خسائر القوات الأوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت نحو 1235 عسكريا، نتيجة العمليات العسكرية على مختلف محاور القتال.

وأضافت الوزارة، في تقريرها اليومي عن سير العمليات العسكرية في أوكرانيا، أن قواتها تمكنت من إسقاط 740 طائرة أوكرانية مسيرة، كما عززت وحدات من مجموعة "الجنوب" مواقعها على طول خط المواجهة.





وأشارت إلى تدمير تشكيلات من ستة ألوية ميكانيكية، ولواء هجوم جبلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، بالقرب من بلدات تابعة لمقاطعة دونيتسك.

يذكر أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان منذ بداية الحرب بشكل شبه يومي تقارير تؤكد تقدم أو تصدي كل منهما لهجمات من الطرف الآخر، دون التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل، نظرا لظروف الحرب والمعارك المستمرة منذ 24 فبراير 2022.