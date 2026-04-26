سلطان عُمان يبحث مع وزير خارجية إيران تطورات المنطقة وجهود الحلول السياسية

استقبل هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في قصر البركة العامر، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، إلى جانب جهود الوساطة والمساعي الرامية لإنهاء النزاعات.

واطّلع سلطان عُمان على وجهات نظر الجانب الإيراني بشأن تلك التطورات، فيما استمع الوزير الإيراني إلى رؤى السلطان حول سُبل تعزيز هذه الجهود بما يدعم الوصول إلى حلول سياسية مستدامة، ويُخفف من تداعيات الأزمات على شعوب المنطقة.

وأكد السلطان هيثم بن طارق أهمية تغليب لغة الحوار والدبلوماسية في معالجة القضايا، بما يُسهم في ترسيخ دعائم السلام.

من جانبه، أعرب عباس عراقجي عن تقدير بلاده لمواقف سلطنة عُمان، بقيادة السلطان هيثم، في دعم الحوار وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل التحديات الراهنة.

حضر اللقاء بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وإسماعيل بقائي المتحدث الرسمي ورئيس مركز الدبلوماسية العامة والإعلام بوزارة الخارجية الإيرانية، إلى جانب السفير موسى فرهنك.