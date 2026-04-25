قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألمانيا تتحرك بحذر نحو الخليج .. كاسحة ألغام بالمتوسط تمهيدًا لدور أمني محتمل في هرمز
إحنا واحد .. أحمد موسى : اللي يمس السعودية والإمارات يمس مصر
كاتب فلسطيني لـ صدى البلد : تصريحات الرئيس السيسي تؤكد دعم مصر الثابت لحقوق شعبنا
مران الزمالك .. تدريبات بدنية قوية للبدلاء والمستبعدين من مباراة بيراميدز
اعتداء صادم يضرب برايتون .. اتهام مصريين وإيراني في جريمة أخلاقية جماعية بإنجلترا
القطار الخفيف يعلن جدولًا جديدًا للتشغيل في عطلات نهاية الأسبوع
زعيم أكبر دولة عربية .. أحمد موسى : قادة أوروبا يستمعون إلى رؤية الرئيس السيسي للمنطقة
مفيدة شيحة: زفاف جماعي لـ150 فلسطينيًا في دير البلح وتؤكد: الأمل لا يزال حاضرًا
مش ابنها اللي مات معاها | صديقة ضحية قالب طوب المحلة تكشف تفاصيل الوفاة المأساوية .. خاص
فيه صحفيين تافهين | أحمد موسى : الرئيس السيسي لا يتجاهل الإعلام .. وقمة قبرص تناقش مصير العالم
أحمد موسى: مصر لبت كل ما طلب منها من الدول العربية الشقيقة
سلطنة عمان : تحرير سيناء محطة مفصلية عززت مفاهيم التوازن والاستقرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

سلطنة عمان : تحرير سيناء محطة مفصلية عززت مفاهيم التوازن والاستقرار

السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة
الديب أبوعلي

أكد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن ذكرى تحرير سيناء تمثل مناسبة وطنية راسخة في وجدان الشعب المصري، وتجسد صفحة مضيئة في التاريخ العربي عكست إرادة قوية وصمودا أصيلا في سبيل استعادة الأرض وترسيخ السيادة الوطنية.

وأوضح الرحبي في تصريح اليوم السبت، أن هذا الحدث التاريخي لا يقتصر على كونه إنجازا عسكريا أو سياسيا، بل يعد محطة مفصلية عززت مفاهيم التوازن والاستقرار في المنطقة، وأسهمت في ترسيخ نهج السلام القائم على استعادة الحقوق بالوسائل المشروعة، مؤكدا أن التجربة المصرية في هذا السياق تمثل نموذجا يجمع بين القوة والحكمة.

وتقدم السفير الرحبي بخالص التهاني إلى قيادة وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية بهذه الذكرى العزيزة، مشيدا بالدور الوطني الذي تضطلع به القوات المسلحة المصرية، وما تتحلى به من انضباط وكفاءة عالية، إلى جانب تضحياتها المستمرة في حماية الأمن القومي وصون مقدرات الدولة.

كما أعرب عن تقدير سلطنة عمان للدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيرا إلى أن السياسة المصرية تمثل ركيزة أساسية في العمل العربي المشترك، وتسهم في ترسيخ الحلول السلمية وتعزيز الحوار، وهو ما يتسق مع النهج العماني القائم على الدبلوماسية الهادئة وبناء الجسور بين مختلف الأطراف.

وأشار إلى أن العلاقات العمانية المصرية تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك، وتشهد تطورا مستمرا في مختلف المجالات، بما يعكس حرص القيادتين على تعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية المستدامة.

وجدد الرحبي التأكيد على أن سلطنة عمان تنظر إلى مصر كشريك عربي محوري، وأن المرحلة المقبلة تحمل آفاقا واعدة لتعميق التعاون الثنائي، والبناء على ما تحقق من تنسيق إيجابي، بما يعزز الأمن والاستقرار ويخدم تطلعات شعبي البلدين الشقيقين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

الأعمال

فيديو

مسلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد