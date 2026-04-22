سلطنة عمان في قلب الحوار العربي الفنلندي حول تحولات النظام الدولي

شارك السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ظهر اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026 في اللقاء الذي جمع الرئيس الفنلندي الدكتور ألكسندر ستوب، بالمندوبين الدائمين المعتمدين، وذلك بحضور الأمين العام للجامعة العربية.

وجاء اللقاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الفنلندي إلى جمهورية مصر العربية، حيث أكد في كلمته أن التحولات الجذرية التي يشهدها النظام الدولي تفرض تعزيز التنسيق والحوار مع الدول العربية، في ظل انتقال العالم إلى مرحلة جديدة من التعددية الدولية.

وشدد على أهمية تطوير دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بما يعكس الواقع العالمي الراهن، ويُمكّنها من الاستجابة الفاعلة للتحديات السياسية والاقتصادية والبيئية المعاصرة.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين دول الجنوب، وبناء شراكات متوازنة مع أوروبا، بما يسهم في ترسيخ نظام تعاون دولي قائم على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة، ويواكب التحولات السياسية الدولية المتسارعة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق حرص جمهورية فنلندا على توسيع آفاق التعاون والتشاور مع الدول العربية، وتعزيز جسور التواصل السياسي والدبلوماسي مع ممثليها المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية.