تبدأ من 7 جنيهات.. تراجع الطماطم وارتفاع البصل اليوم الأحد في الأسواق

تباينت أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد، حيث تراجت اسعار الطماطم والبطاطس فيما ارتفعت أسعار البصل.

أسعار الخضروات اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، سعر الخضار اليوم الأحد 7-6-2026، ضمن نشرته الخدمية .

سعر الطماطم اليوم

سعر الطماطم اليوم الأحد، تراوح في سوق الجملة بين 7 و11 جنيها للكيلو لتصل في الأسواق بين 15 إلى 20 جنيها للكيلو، بعد أن وصلت إلى مستويات الـ 50 و60 جنيها.

أسعار البطاطس

وسجلت أسعار البطاطس 9 إلى 14 جنيها للكيلو لتتراوح في أسواق التجزئة بين 13 و17 جنيها للكيلو.

أسعار البصل

سعر البصل الأبيض بين 7 و10 جنيهات في الجملة لتتراوح بين 15 و20 جنيها.

سعر البصل الاحمر بين 6 و7.5 جنيه في سوق العبور لتتراوح بين 10 و15 جنيها.

أسعار الخضار اليوم الاحد

سعر الكوسة تراوح بين 3 و8 جنيهات في الجملة لتصل إلى أسواق التجزئة بين 10 و20 جنيها.

سعر الجزر بدون عروش تراوحت بين 9 و13 جنيها في الجملة فتراوح في التجزئة بين 15 و20 جنيها.

سعر الفاصوليا تراوح بين 25 و35 جنيها لتصل إلى الأسواق بين 30 و40 جنيها.

سعر الباذنجان اليوم

سعر الباذنجان البلدي تراوح بين 3 و7 في الجملة وفي التجزئة تراوح بين 10 و15 جتيها

سعر الباذنجان الرومي تراوح بين 3 و7 في الجملة وفي التجزئة تراوح بين 10 و15 جتيها



سعر الباذنجان الأبيض تراوح بين 4 و8في الجملة وفي التجزئة تراوح بين 10 و17 جتيها .

سعر الفلفل البلدي تراوح بين 6 و12 جنيها ليسجل في التجزئة بين 15 20 جنيها

سعر فلفل رومي صوب تراوح بين 6 و12 جنيها ليسجل في التجزئة بين 15و 20 جنيها .

سعر الفلفل حامي بلدي تراوح بين 5 و10 جنيها ليسجل في التجزئة بين 15و 18 جنيها

سعر الملوخية تراوح بين 8 و12 جنيها