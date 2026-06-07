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أجهزة في بيتك ضد التوفير.. خطوات ترشيد كهرباء المنزل خلال الصيف لتقليل الفاتورة
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أجهزة في بيتك ضد التوفير.. خطوات ترشيد كهرباء المنزل خلال الصيف لتقليل الفاتورة

خطوات ترشيد كهرباء المنزل
خطوات ترشيد كهرباء المنزل
خالد يوسف

ازدادت معدلات البحث من قبل الكثير من المواطنين عن خطوات ترشيد الكهرباء في المنزل، خاصًة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وكثرة استخدام الأجهزة الكهربائية، وذلك للتوفير في قيمة فاتورة الكهرباء وعدم الوصول إلى شريحة أعلى.

أجهزة تعمل على زيادة فاتورة الاستهلاك

التكييف الأكثر استهلاكًا للطاقة

يُصنف التكييف كأكثر الأجهزة استهلاكاً للكهرباء، خاصة عندما تتجاوز درجات الحرارة حاجز الـ 40 درجة مئوية، حيث يعمل المحرك (الكمبروسر) بأقصى طاقته للوصول إلى الدرجة المطلوبة، مما يسحب كميات هائلة من الكيلوواط، وضبط التكييف على درجات حرارة منخفضة جداً مثل 18 درجة يجبر الجهاز على العمل المستمر دون توقف، ولذلك يجب ضبط التكييف على 24 فهي الدرجة المثالية التي توازن بين الراحة وتوفير الطاقة بنسبة تصل إلى 20%.

السخان الكهربائى حتى فى الصيف

يعتقد البعض أن السخان لا يستهلك طاقة فى الصيف، لكن الحقيقة أن تركه متصلاً بالكهرباء يؤدى إلى دورات تسخين تلقائية متكررة للحفاظ على درجة حرارة المياه داخل الخزان، حتى لو لم تستخدمها.

ويستهلك السخان الكهربائي ما يعادل 15% من فاتورة المنزل إذا تُرك يعمل طوال اليوم، والحل هو تشغيل السخان قبل الاستخدام بـ30 دقيقة فقط، ثم فصله تماماً فور الانتهاء.

الثلاجة والديب فريزر

تفتح الثلاجة بمعدل أكبر للحصول على الماء البارد، فى الصيف، مما يؤدى لتسرب الهواء البارد ودخول الهواء الساخن، وهذا يضاعف جهد الموتور للحفاظ على البرودة الداخلية.

ويجب تجنب وضع الثلاجة فى مكان قريب من البوتاجاز أو ملاصق للحائط يمنع تهوية المواسير الخلفية، مما يرفع الاستهلاك بنسبة 10%.

ويجب أيضا التأكد من سلامة «إطار الكاوتش» الخاص بالباب لمنع تسريب البرودة، واترك مسافة لا تقل عن 15 سم خلف الجهاز للتهوية، مع الحرص على تقليل عد فتح الثلاجة قدر المستطاع.

غلاية المياه «الكاتل»

رغم صغر حجمها، إلا أن غلاية المياه تحتوي على «سخان» يسحب تياراً كهربائياً عالياً جداً فى وقت قصير، وتكرار استخدامها طوال اليوم لعمل المشروبات الساخنة يجعلها سبباً رئيسياً فى زيادة الشريحة الاستهلاكية.

فمثلا غلى لتر واحد من الماء يومياً قد يستهلك طاقة أكثر من تشغيل مصباح ليد لمدة 24 ساعة، ولذا فيجب غلى كمية الماء التى يحتاجها الشخص فقط، والحرص على تنظيف «الترسبات» بداخلها لأنها تزيد من وقت الغليان وبالتالى استهلاك الكهرباء.

خطوات ترشيد استهلاك الكهرباء

- استخدام مفاتيح الكهرباء تلقائية التشغيل والإطفاء للحد من المصابيح المضاءة.

- ضبط درجة حرارة كل من المبرد والثلاجة بطريقة تناسب فصلي الشتاء والصيف.

- استخدام درجة تبريد مناسبة - 24 درجة مئوية للحد من كمية الكهرباء المستخدمة.

- استخدام المراوح العادية بدلًا من التكييف عند انخفاض درجة الرطوبة في الهواء.

- استبدال المصابيح العادية بنوع آخر موفر للطاقة، مثل لمبات الليد والفلورسنت.

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