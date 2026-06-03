ازاي توفر فلوسك؟.. طرق ترشيد الاستهلاك وفاتورة الكهرباء خطوة بخطوة

مع ارتفاع درجات الحرارة، يحرص الكثير من المواطنين، على معرفة طرق توفير فاتورة الكهرباء خطوة بخطوة؛ من أجل ترشيد الاستهلاك والاعتماد على بعض الأجهزة الموفرة، لذا يهتم الكثير بالاطلاع على طرق توفير فاتورة الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف والاعتماد بشكل كبير على التكييفات.

طرق توفير فاتورة الكهرباء

تتعدد طرق توفير فاتورة الكهرباء التي يتبعها المواطنون خصوصا في فصل الصيف، إذ شهدت أسعار الكهرباء ارتفاعا في الأسعار متأثرة بالأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط، لذا يلتزم المواطنون باتباع خطوات ترشيد استهلاك الكهرباء؛ من أجل تقليل الميزانية المخصصة لدفع فاتورة الكهرباء، وإليكم بعض طرق توفير فاتورة الكهرباء كالتالي:

ـ استخدام التكييف بشكل زكي: يتم ذلك من خلال ضبطه ما بين 23 و25 درجة مئوية، وهو ما يقلل استهلاك الكهرباء بشكل كبير، حيث يلجأ الكثير لاستخدام التكييف بشكل كبير لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة.

ـ استخدام السخان الكهربائي عند الحاجة: يعد من الخطوات الهامة التي تقلل استهلاك الكهرباء، حيث يتم تشغيله عند الاستحمام فقط، فيما ينبغي عدم ضبطه عند درجة حرارة مرتفعة.

ـ استخدام مصابيح موفرة: تساعد على تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير، حيث يتم استبدال المصابيح التقليدية، ليتم توفير الكهرباء، وهو ما يقلل الفاتورة بشكل كبير.

ـ ضرورة غلق مفتاح تشغيل الأجهزة لمنع الاستهلاك الخفي: ينبغي فصل إزالة سلك التشغيل من مفتاح الكهرباء عند الانتهاء من التشغيل، لمنع الاستهلاك الخفي الذي يهدر الكهرباء ويزيد من الفاتورة.

ـ ترشيد الاستهلاك عند استخدام الأجهزة: تؤدي هذه الخطوة إلى توفير الكهرباء مما يقلل من الفاتورة، حيث ينبغي عدم الإفراط في استخدام الأجهزة الكهربائية التي تستهلك طاقة كبيرة مثل الغسالة والشاشات.

خطوات ترشيد استهلاك الكهرباء

يعتمد الأفراد على خطوات ترشيد استهلاك الكهرباء؛ من أجل تقليل الفاتورة بشكل مذهل، والتي جاءت كالتالي:

ـ الاعتماد على الطاقة الشمسية.

ـ عدم استخدام الإضاءة العالية التي تستهلك طاقة بشكل كبير.

ـ استخدام مصابيح ليد التي تقلل استهلاك الكهرباء.

ـ الاعتماد بشكل كبير على الإضاءة الطبيعية.

ـ إغلاق الستائر في النهار خصوصا في الشتاء وهو ما يساعد على التدفئة.

ـ المحافظة على صيانة الكهرباء، وهو ما يقلل استهلاك الكهرباء.