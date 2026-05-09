الداخلية: تحرير 139 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق ترشيدا للكهرباء خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية في ضربة أمنية حاسمة تهدف إلى فرض الانضباط وتطبيق القانون، حملاتها المكبرة على مستوى الجمهورية لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026، والخاص بتنظيم مواعيد غلق المحال والمنشآت العامة، وذلك ضمن خطة الدولة الاستراتيجية لترشيد استهلاك الكهرباء خلال الفترة الراهنة.

أسفرت تلك التحركات الميدانية المكثفة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن رصد وتحرير 139 مخالفة لمحلات ومنشآت تجارية "ضربت بالقرار عرض الحائط"، ولم تلتزم بمواعيد الغلق المقررة قانوناً.

وتأتي هذه التحركات الأمنية الواسعة في إطار المتابعة الدقيقة لتنفيذ القرارات الحكومية التي تستهدف الحفاظ على موارد الطاقة وتخفيف الأحمال، حيث شددت وزارة الداخلية على أنها لن تتهاون مع أي منشأة تحاول الالتفاف على القانون أو تجاوز المواعيد المحددة.

وعقب انتهاء الحملات، تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب المحلات المخالفة، وتم عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ القرارات القانونية الرادعة بحقهم.