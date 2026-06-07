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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

التنظيم والإدارة يعلن إتاحة الاستعلام عن نتائج تظلمات مسابقة 1460 معلم مساعد مواد شرعية بالأزهر

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
إيمان طلعت

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلمات المقدمة من المتقدمين لشغل عدد (1460) وظيفة معلم مساعد مواد شرعية بـ الأزهر الشريف، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية: https://jobs.caoa.gov.eg⁠

ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن نتيجة التظلمات متاح من خلال الحساب الشخصي لكل متقدم على موقع البوابة، باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل. 

فى سياق آخر، تفقد فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، صباح اليوم الأحد،  لجان امتحانات الثانوية الأزهرية (القسم الأدبي) في معهد الدكتور طلعت السيد النموذجي، بمدينة نصر؛ لمتابعة سير  الامتحانات وانتظامها.

وأجرى فضيلته جولة ميدانية لعدد من اللجان، حيث اطمأن على انضباط عمليات المراقبة والتنظيم داخل اللجان، وتوافر البيئة المناسبة للطلاب خلال أدائهم الامتحانات من الرعاية الطبية، والهدوء والاستقرار داخل اللجان، وتنفيذ التعليمات والضوابط المنظمة للامتحانات دون عوائق.

واستطلع فضيلة رئيس الجامعة آراء الطلاب حول الامتحانات داخل اللجان، في مادتي اليوم (القرآن الكريم والحديث الشريف)، حيث أكد الطلاب توافق الأسئلة مع المقرر الدراسي، مشيدين بحسن تنظيم وتأمين اللجان، كما حرص فضيلته على طمأنة الطلاب وتقديم الدعم النفسي لهم، وتقديم البشرى لهم بأن جامعة الأزهر تستعد لاستقبالهم العام المقبل.

وكان في استقبال فضيلة رئيس الجامعة ومرافقته في المرور على اللجان، فضيلة الشيخ علي ناصر، شيخ المعهد، وعدد من القائمين على الإشراف وتنظيم العملية الامتحانية. كما قدم فضيلة رئيس الجامعة الشكر لشيخ المعهد على حسن الاستقبال، وما لمسه من انظباط للأعمال الامتحانية.

يأتي تفقد فضيلة رئيس الجامعة لامتحانات الثانوية الأزهرية تأكيدًا على التعاون والتكامل بين جميع قطاعات مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

الأزهر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الاستعلام عن نتيجة التظلمات المقدمة لوظيفة معلم مساعد بالأزهر

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