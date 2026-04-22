عمان تعلن مشاركتها في اجتماع عربي لبحث تداعيات الحرب الإيرانية

شاركت سلطنة عُمان بوفد ترأسه السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في اجتماع افتراضي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية في 21 أبريل 2026، عُقد لمناقشة التصعيد العسكرى فى المنطقة واستهداف سيادة وسلامة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات من إيران.

عُقد الاجتماع بطلب من مملكة البحرين، في سياق جهود تعزيز التنسيق العربي المشترك، ومتابعة التطورات الإقليمية المتسارعة والتنسيق المشترك بشأن الموقف من التصعيد الإقليمي.

وركزت الدورة على إدانة الهجمات الإيرانية، والتأكيد على التضامن مع الدول المتضررة، وحماية الأمن القومي العربي من التصعيد العسكري الإقليمي.

وقد ضم الوفد العُماني المشارك كل من المستشار الدكتور أحمد بن سالم جعبوب، نائب المندوب الدائم لدى الجامعة العربية، والسكرتير أول شهاب بن أحمد المرضوف السعدي بالمندوبية الدائمة لسلطنة عمان لدى الجامعة العربية.