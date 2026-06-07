الأعلى للإعلام: حظر ظهور منة الله محسن وحجب حساباتها حفاظًا على الصحة العامة

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، منع ظهور منة الله محسن عبدالمنعم في جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، وحجب الحسابات التي تحمل اسمها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حفاظًا على الصحة العامة ومنع تداول المعلومات الطبية غير الموثقة.

وأوضح المجلس، في بيان اليوم، / الأحد/ أن القرار جاء استنادًا إلى الصلاحيات المخولة له بموجب القانون وفي ضوء خطاب وارد من وزارة الصحة والسكان بشأن المحتوى المتداول باسم المذكورة والذي يتضمن نشر معلومات ونصائح طبية غير موثقة، والترويج لوسائل علاجية غير معتمدة ومخالفة للبروتوكولات العلمية، فضلاً عن طرح استنتاجات غير مثبتة علميًا من شأنها تضليل الجمهور.

وأشار البيان إلى أن نقابة الأطباء أفادت بأن منة الله محسن عبدالمنعم غير مقيدة بالنقابة وغير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب.

وتضمنت قرارات المجلس إلزام جميع الوسائل الإعلامية والصحفية والمنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي بعدم بث أو نشر أو تداول أو إعادة تداول أي مواد مصورة أو مسموعة أو مقروءة صادرة عنها، إلى جانب حجب الحسابات التي تحمل اسمها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما قرر المجلس تكليف الإدارة العامة للرصد بمتابعة تنفيذ القرار بصورة دقيقة ومستمرة، ورصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

ووجه المجلس بإخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجميع الروابط التي بثت المحتوى محل الحظر، لاتخاذ الإجراءات الفنية العاجلة لوقف تداوله وإزالته من المنصات الرقمية ومواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، بما يحد من انتشاره أو إعادة نشره.

وناشد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الالتزام بما ورد في القرار، وعدم تداول أو إعادة نشر المحتوى المحظور، حفاظًا على الصحة العامة وتحقيقًا للصالح العام.