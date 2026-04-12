سلطنة عمان: إنهاء الصراع مع إيران يتطلب تقديم تنازلات مؤلمة

أفاد وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، بأن إنهاء الصراع مع إيران يتطلب تقديم تنازلات مؤلمة من جميع الأطراف، مؤكدا أن ذلك يبقى أقل كلفة من استمرار الحرب.

وقال البوسعيدي في تصريحات نشرها عبر منصة "إكس" إن نجاح الجهود الدبلوماسية يستدعي مرونة متبادلة، داعيا إلى تمديد الهدنة الحالية لمدة أسبوعين واستمرار المفاوضات.

وأشار الوزير العماني إلى أنه التقى نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس قبل اندلاع الحرب بساعات، لافتا إلى أن كلا من فانس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانا يميلان إلى تجنب الانخراط في الحرب.

كان فانس، الذي ترأس الوفد الأمريكي في المحادثات قد أعلن فشلها بعد رفض إيران تقديم ضمانات بعدم تطوير سلاح نووي، ما يعكس استمرار التعقيد في المسار الدبلوماسي رغم الجهود الإقليمية والدولية.