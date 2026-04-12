إلهام أبو الفتح
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الأردن يستأنف ضخ الغاز إلى سوريا ويقر آلية جديدة للمبادلات التجارية

الأردن
أعلن مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري، في ختام أعمال دورته الثانية التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان، استئناف تزويد الجانب السوري بالغاز الطبيعي خلال يومين من انتهاء الاجتماعات، إلى جانب إقرار حزمة واسعة من القرارات في ملفات الطاقة والمياه والتجارة والنقل، بما يعزز مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي ملف الطاقة، رحب الجانبان بتوقيع اتفاقية تزويد الغاز الطبيعي الموقعة في 26 يناير الماضي، وتم الاتفاق على آلية تنفيذية لاستئناف ضخ الغاز إلى سوريا خلال يومين، إلى جانب بحث إمكانية تزويد الجانب السوري بالكهرباء من الشبكة الأردنية وفق الاحتياجات، واستعراض تقدم أعمال إصلاح خط الربط الكهربائي داخل الأراضي السورية.

وفي التجارة والاقتصاد، أعلن المجلس، الاتفاق على تطبيق آلية جديدة للمبادلات التجارية اعتبارا من الأول من مايو المقبل وفق مبدأ المعاملة بالمثل، بما يشمل تماثل الرسوم الجمركية بين البلدين، كما تم الاتفاق على إعادة تفعيل حركة تجارة الترانزيت بين الأردن وسوريا، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع وتعزيز تدفق التجارة الإقليمية.

كما أكد الجانبان أهمية الاستفادة المتبادلة من الموانئ البحرية في البلدين لدعم حركة التجارة وتوسيع خطوط التصدير والاستيراد، في إطار توجه نحو تعزيز التكامل الاقتصادي.

وفي قطاع المياه، شدد الطرفان على ضرورة تنفيذ مخرجات اللجنة المشتركة للمياه، مع الاتفاق على عقد اجتماع جديد خلال الشهر الجاري، وبحث آليات إدامة الجريان المائي في حوض اليرموك، وتفعيل المنصة الرقمية المشتركة لتبادل البيانات، إلى جانب تنفيذ مشروع الاستمطار المشترك وتطوير الحوض المائي بما يعزز الأمن المائي للبلدين.

وفي النقل والبنية التحتية، اتفق الجانبان على تنفيذ خطة تطوير شاملة لمعبر جابر/نصيب الحدودي لتحويله إلى منفذ حدودي نموذجي بمواصفات دولية، إلى جانب استمرار التعاون في جميع أنماط النقل (البري والجوي والبحري والسككي)، والعمل على العودة إلى نظام النقل المباشر.

كما رحب المجلس بنتائج اجتماع وزراء النقل الثلاثي (الأردني–السوري–التركي) الذي عُقد في 7 أبريل الحالي، والذي شهد توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية للتعاون في قطاع النقل، مع التأكيد على أهمية تنفيذ بنودها.

واتفق الجانبان كذلك على تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد وتنفيذ مشروعات استراتيجية مشتركة في مجالات الأمن الطاقي والأمن المائي والربط السككي والاتصالات والتكامل الصناعي وتطوير البنية التحتية للمعابر وخدمات الترانزيت، بما يعزز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.

كما تم الإعلان عن توقيع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في قطاعات الإعلام والتنمية الاجتماعية والعمل ومراقبة الشركات والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والأوقاف والسياحة والبريد والعدل، إضافة إلى مسودات برامج تنفيذية في مجالات التعليم والتربية والشباب والرياضة والزراعة والاستثمار والنقل الجوي والرعاية الصحية المتخصصة، يجري استكمال إجراءات التوقيع عليها لاحقًا.

وأكد المجلس ضرورة وقف جميع التدخلات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وإدانتها باعتبارها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وانتهاكًا لسيادة سوريا، مع المطالبة بانسحاب إسرائيل إلى خطوط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، محذرًا من تداعيات هذه الاعتداءات على أمن واستقرار المنطقة.

وشدد المجلس على أهمية التنفيذ الكامل لخريطة الطريق الخاصة باستقرار جنوب سوريا، ورفض أي مخططات تقسيمية أو انفصالية، مع بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية والتأكيد على دعم جهود خفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما حذر المجلس من الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأكد دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ورفض أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، مؤكدًا أن المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف هو مكان عبادة خالص للمسلمين.

وأدان المجلس العدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكدًا دعم جهود الدولة اللبنانية في بسط سيادتها على كامل أراضيها.

ورحب المجلس باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا أهمية أن تؤدي المفاوضات إلى تهدئة شاملة ودائمة تعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد الجانبان تضامنهما الكامل في مواجهة التحديات، ودعمهما للعمل العربي المشترك وصون الأمن القومي العربي.

واتفق المجلس على عقد دورته القادمة في دمشق في موعد يُحدد لاحقًا.

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4
انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4
انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية
دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية
دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

تحضير الرنجة بالطحينة
تحضير الرنجة بالطحينة
تحضير الرنجة بالطحينة

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم

