أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأحد | فيديو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 7 يونيو 2026.



سعر الذهب اليوم

الذهب



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5529 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6450 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7371 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 51600 جنيه.

الدولار



كما استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأحد 7 يونيو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.87 جنيه

سعر الشراء: 51.77 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 60.38 جنيه

سعر الشراء: 60.25 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.82 جنيه

سعر الشراء: 69.67 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.81 جنيه

سعر الشراء: 13.78 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.12 جنيه

سعر الشراء: 14.09 جنيه.



كما أكد الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، أن العظمى في القاهرة الكبرى تسجل ما بين 33 و34 درجة مئوية، وهو ما يعد حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، مع استمرار الطقس الحار نهارًا على شمال البلاد، وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

طقس الليل وتحسن نسبي:

وأكدت أن الطقس خلال فترات الليل سيكون معتدلًا في معظم المحافظات، مع انخفاض درجات الحرارة في القاهرة إلى ما بين 22 و23 درجة مئوية، بينما تظل مرتفعة نسبيًا في بعض مناطق جنوب الصعيد.

نشاط الرياح وتحذيرات:

ولفتت إلى وجود نشاط للرياح على بعض المناطق، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في الصعيد وسيناء وسواحل البحر الأحمر، مع سرعات قد تصل إلى 40 أو 50 كم/س في بعض المناطق.

كما شددت على ضعف فرص سقوط الأمطار اليوم، واستمرار الاستقرار في الأحوال الجوية مع بعض السحب المنخفضة والمتوسطة.

توقعات الأيام المقبلة:

وأوضحت الأرصاد أن الانخفاض الحالي في الحرارة مؤقت، على أن تعاود درجات الحرارة الارتفاع خلال الأيام المقبلة، مع استمرار موجات الحر خلال فصل الصيف وارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة.



ناشدت هيئة الأرصاد المواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل، واتباع الإرشادات لتفادي آثار الموجات الحارة خلال الفترة الحالية.