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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«إيمان عاشور» بدلًا من إمام عاشور.. خطأ على الشاشة يُثير الجدل بمباراة مصر والبرازيل

مباراة منتخب مصر و البرازيل
مباراة منتخب مصر و البرازيل
علا محمد

شهدت التغطية الإعلامية لمباراة مصر والبرازيل حالة من الجدل، بعد رصد خطأ غير متوقع في كتابة اسم لاعب منتخب مصر إمام عاشور، حيث تم تدوينه على شاشة التليفزيون باسم “إيمان عاشور”.

وأثار الخطأ تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تداول صور ولقطات توضح الخطأ أثناء مجريات المباراة، ما دفع عددًا من المتابعين للتعليق عليه بشكل ساخر.

من جانبه، علّق الناقد الرياضي خالد طلعت على الواقعة، مشيرًا إلى غرابة الخطأ الذي وقع أثناء تغطية واحدة من أبرز مباريات المنتخب المصري قائلًا: حاجة غريبة قوي .. كاتبين على إمام عاشور .. إيمان عاشور !!".


وكان قد أسدل الستار على المواجهة الودية التي جمعت بين منتخب مصر ونظيره البرازيلي على ملعب هينتنجتون بمدينة كليفلاند الأمريكية، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب البرازيلي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء شهد ندية كبيرة ومحاولات هجومية متبادلة من الجانبين.

نجح المنتخب البرازيلي في حسم المواجهة بفضل الهدفين اللذين سجلهما برونو جيماريش وإندريك، بينما أحرز مصطفى زيكو هدف منتخب مصر الوحيد، ليمنح الفراعنة دفعة معنوية رغم الخسارة قبل انطلاق المونديال بأيام قليلة.

وقدّم المنتخب المصري أداءً جيدًا خلال فترات عديدة من المباراة، حيث حاول مجاراة القوة الهجومية للمنتخب البرازيلي وصنع عددًا من الفرص، إلا أن الخبرة والفاعلية الهجومية رجحتا كفة المنافس في النهاية.

وتأتي هذه المباراة ضمن البرنامج التحضيري الأخير للمنتخب الوطني قبل المشاركة في كأس العالم، حيث يسعى الجهاز الفني إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين واختيار التشكيل الأنسب لخوض المنافسات الرسمية.

مجموعة مصر في كأس العالم

يخوض المنتخب المصري منافسات البطولة ضمن مجموعة قوية تضم منتخبات إيران وبلجيكا ونيوزيلندا، في مجموعة يتطلع خلالها الفراعنة إلى تحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي.

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