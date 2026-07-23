وزارة الإسكان تطلق منصة إلكترونية لتخصيص الأراضي.. إنهاء الإجراءات بالكامل دون زيارة الجهات الحكومية

في خطوة تستهدف تسريع إجراءات الاستثمار وتعزيز التحول الرقمي، أعلنت وزارة الإسكان بدء تشغيل منظومة إلكترونية جديدة لتخصيص الأراضي، تتيح للمستثمرين تنفيذ جميع خطوات الحجز والتخصيص إلكترونيًا، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد، ويعزز مناخ الاستثمار في مصر.

منصة رقمية لتخصيص الأراضي

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن المنظومة الإلكترونية الجديدة تُمكن المستثمرين من اختيار الأراضي المناسبة، وإتمام الحجز، واستلام قرارات التخصيص والتسعير النهائي بشكل رقمي، دون الحاجة إلى التردد على مقار الجهات الحكومية.

تقليل زمن الإجراءات

وأوضح خطاب أن المنصة تستهدف اختصار دورة تخصيص الأراضي، وتبسيط الإجراءات، بما يسرّع تنفيذ المشروعات ويمنح المستثمرين تجربة أكثر سهولة وكفاءة.

تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات

وأشار إلى أن المنظومة تدعم مبادئ الشفافية والحوكمة، وتسهم في تحسين بيئة الأعمال، من خلال تقديم خدمات رقمية حديثة تعزز ثقة المستثمرين وتشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات.

تأتي المنظومة الإلكترونية الجديدة ضمن جهود الدولة لتوسيع نطاق التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، وتطوير آليات تخصيص الأراضي للمستثمرين، بما يدعم تحسين مناخ الاستثمار، ويواكب توجهات الدولة نحو تقديم خدمات حكومية أكثر سرعة وكفاءة وشفافية.