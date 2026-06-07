نقابة المعلمين تعلن إصابة 7 مراقبين في حادث تصادم بأسيوط

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بمحافظة أسيوط، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة أمام قرية درنكة التابعة لمركز أسيوط، ما أسفر عن إصابة 7 من مراقبي امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأوضحت النقابة، أن المصابين كانوا في طريق عودتهم بعد الانتهاء من أعمال المراقبة داخل إحدى لجان الشهادة الإعدادية بمدرسة الزاوية الثانوية بأسيوط، قبل أن يقع الحادث.

وعلى الفور، تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي الإسعافات اللازمة والفحوصات الطبية، وسط متابعة من النقابة العامة.

إصابة 7 معلمين في حادث سير

وكلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، مسؤولي النقابة الفرعية بأسيوط بالتوجه إلى المستشفى لمتابعة حالة المصابين، والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية الكاملة وإنهاء الإجراءات اللازمة.

وأكد عزت علي، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط، أن الإصابات جاءت طفيفة وتمثلت في كدمات متفرقة نتيجة الحادث، دون وجود أي إصابات خطيرة أو حالات تستدعي التدخل الجراحي أو البقاء بالمستشفى.

وأضاف أن جميع المعلمين غادروا مستشفى الإيمان العام بعد تلقي الرعاية الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة، والتأكد من استقرار حالتهم الصحية بشكل كامل.