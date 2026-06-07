إصابة 13 معلمة في حادث بقنا والنقابة العامة تتابع حالتهن

أصيبت 13 معلمة بمحافظة قنا في حادث سير أثناء توجههن إلى مركز أبو تشت للمشاركة في أعمال المراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية، وفق ما أفادت به غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية.

وذكرت النقابة أن المعلمات المصابات نقلن إلى مستشفى الألومنيوم بنجع حمادي ومستشفى فرشوط المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، حيث خضعن للفحوصات الطبية بعد تعرضهن لكدمات وإصابات متفرقة نتيجة الحادث.

إصابة 13 معلمة في حادث سير

وعلى الفور، كلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بقنا بمتابعة الحالة الصحية للمصابات، والتأكد من حصولهن على الرعاية الطبية اللازمة، وتقديم الدعم والمساندة لهن حتى استقرار حالتهن الصحية.

وأكدت النقابة الفرعية بقنا، أن جميع المعلمات تلقين العلاج اللازم، وأن حالتهن الصحية مستقرة، مشيرة إلى أن الإصابات اقتصرت على كدمات متفرقة دون تسجيل أي إصابات خطيرة.

وشددت النقابة العامة للمهن التعليمية على استمرار متابعتها للحالة الصحية للمصابات، مؤكدة حرصها على دعم المعلمين والمعلمات خلال مشاركتهم في أعمال الامتحانات والمهام التعليمية المختلفة.