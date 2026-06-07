خلاف عائلي يتحول إلى ساحة قتال بسوهاج.. ما الذي حدث؟

في مشهد أشبه بمعركة ..تحولت خلافات عائلية إلى ساحة قتال في محافظة سوهاج وأسفر عن إصابة 5 أشخاص من أبناء العموم..

خلافات عائلية

تحولت خلافات عائلية بين أبناء عمومة بقرية برخيل التابعة لمجلس قروي بني حميل بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، إلى مشهد من العنف استخدمت فيه الأسلحة النارية؛ ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بطلقات متفرقة بالجسد، وسط حالة من التوتر والقلق بين الأهالي، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف واحتواء المشاجرة.

الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد باندلاع مشاجرة مصحوبة بإطلاق أعيرة نارية داخل قرية برخيل بدائرة مركز البلينا، ووجود عدد من المصابين.

وعقب ورود البلاغ، دفعت الجهات المعنية بقوات الشرطة إلى موقع الأحداث، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين والتعامل مع تداعيات الواقعة، حيث انتشرت القوات بمحيط المشاجرة وتمكنت من فرض السيطرة الأمنية ومنع تجدد الاشتباكات بين الطرفين.

مشاجرة نشبت بين أبناء عمومة

وكشفت التحريات الأولية أن المشاجرة نشبت بين أبناء عمومة؛ بسبب خلافات قائمة بينهم، قبل أن تتطور بصورة سريعة إلى تبادل لإطلاق الأعيرة النارية؛ ما أدى إلى سقوط عدد من المصابين بإصابات متفاوتة.

وأسفرت الواقعة عن إصابة كل من:" محمد ن. أ. ص، 16 عامًا، بطلق ناري بالظهر والبطن، وشاهين ع. ش. ع، 28 عامًا، بطلق ناري بالكوع الأيسر، ومحمود السبع أ. ع، 30 عامًا، بطلق ناري بالساق اليسرى، بالإضافة إلى إصابة الطفل هيثم م. خ، ومعتز ك. ع. أ، 33 عامًا، بطلق ناري بالقدم اليمنى".

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الكوامل الجامعي بواسطة 3 سيارات إسعاف، حيث تم تقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة لهم، فيما وصفت بعض الإصابات بأنها تحتاج إلى متابعة طبية دقيقة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أطراف المشاجرة، مع تكثيف التواجد الأمني بالمنطقة لمنع تجدد الاشتباكات مرة أخرى.