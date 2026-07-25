جامعة بني سويف تنظم ندوة تعريفية حول فرص التمويل البحثي المصري الياباني

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، نظم مركز تطويرالأداء ندوة تعريفية بعنوان "فرص التمويل البحثي المصري الياباني (JEJSC)"، تحت إشراف الدكتورة عبير سيد معوض، المدير التنفيذي لمركز تطوير الأداء، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز التعاون العلمي الدولي، ودعم الباحثين للاستفادة من برامج التمويل البحثي المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، وحاضرت في الندوة الدكتورة الشيماء النحاس، مدير مكتب رعاية المبتعثين.

وأوضح الدكتور طارق علي أن الندوة استهدفت الباحثين الذين سبق ابتعاثهم إلى الجامعات اليابانية، إلى جانب عدد من المبتعثين إلى جامعات ومؤسسات بحثية في الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وفنلندا، وكوريا الجنوبية، كما شارك عدد من الباحثين المقيمين خارج مصر عبر تقنية الاتصال المرئي، ما أسهم في إثراء المناقشات وتبادل الخبرات مع شباب الباحثين الراغبين في خوض تجربة الابتعاث والتعاون الدولي.

وتضمنت الندوة عرضًا تفصيليًا لإعلانات برنامج التعاون العلمي المصري الياباني المشترك (JEJSC)، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) والجمعية اليابانية لتعزيز العلوم (JSPS)، حيث يتيح البرنامج فرصًا لتمويل الندوات وورش العمل والمشروعات البحثية، بما يسهم في إنشاء شبكات علمية وتعزيز التعاون بين الباحثين المصريين ونظرائهم في اليابان.

كما استعرضت الندوة آليات التقدم للمشروعات الممولة، وشروط الالتحاق، وأهم مجالات التمويل، إلى جانب تقديم شرح وافٍ حول إجراءات إعداد المقترحات البحثية، والإجابة عن استفسارات الباحثين، مع مشاركة خبرات عملية في بناء الشراكات العلمية والتواصل مع المؤسسات الأكاديمية اليابانية.

وأكدت الدكتورة عبير سيد معوض أن مركز تطوير الأداء يواصل تقديم الدعم الكامل لباحثي وطلاب الجامعة، من خلال التعريف بفرص المنح والبعثات وبرامج التمويل الدولي، وتنظيم الفعاليات التدريبية التي تسهم في رفع كفاءة الباحثين وتعزيز تنافسيتهم على المستويين الإقليمي والدولي.

