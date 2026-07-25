قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سقوط اتوبيس في ترعة الشرقاوية بشبرا الخيمة دون إصابات
أحمد حسام عوض: مواجهة برشلونة خطوة تعكس مكانة الأهلي وتاريخه
تصعيد القيادات الشابة والاعتماد على الكفاءات.. تفاصيل حركة تنقلات الشرطة 2026
إلحاق مجموعة من أوائل خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالعمل بوزارة التربية والتعليم
حكم ترك البسملة في الفاتحة أثناء الصلاة.. د. عطية لاشين يحسم الجدل
مخدش فرصته.. جراديشار ظالم أم مظلوم في الأهلي؟| معلومات مثيرة
دفاعات الأهلي بخير.. الحسين عموتة يتحفظ على صفقة مدافع سوبر
دورى الأبطال والكونفدرالية.. الأهلي يترقب قرار حسم الرخصة الإفريقية
رئيس بشكتاش: قدمنا عرضنا الأخير لـ محمد صلاح.. والقرار الآن بيد اللاعب ووكيله
فيديو يثير الجدل.. شاب يرقص فوق ماسورة غاز في حفل زفاف ببشتيل
الامن يفحص وفاة طالبة في ظروف غامضة بالمنوفية
جديد فى الأهلي.. المصري البورسعيدي يطلب ضم ثلاثي سوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بني سويف تنظم ندوة تعريفية حول فرص التمويل البحثي المصري الياباني

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، نظم مركز تطويرالأداء ندوة تعريفية بعنوان "فرص التمويل البحثي المصري الياباني (JEJSC)"، تحت إشراف الدكتورة عبير سيد معوض، المدير التنفيذي لمركز تطوير الأداء، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز التعاون العلمي الدولي، ودعم الباحثين للاستفادة من برامج التمويل البحثي المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، وحاضرت في الندوة الدكتورة الشيماء النحاس، مدير مكتب رعاية المبتعثين.

وأوضح الدكتور طارق علي أن الندوة استهدفت الباحثين الذين سبق ابتعاثهم إلى الجامعات اليابانية، إلى جانب عدد من المبتعثين إلى جامعات ومؤسسات بحثية في الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وفنلندا، وكوريا الجنوبية، كما شارك عدد من الباحثين المقيمين خارج مصر عبر تقنية الاتصال المرئي، ما أسهم في إثراء المناقشات وتبادل الخبرات مع شباب الباحثين الراغبين في خوض تجربة الابتعاث والتعاون الدولي.

وتضمنت الندوة عرضًا تفصيليًا لإعلانات برنامج التعاون العلمي المصري الياباني المشترك (JEJSC)، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) والجمعية اليابانية لتعزيز العلوم (JSPS)، حيث يتيح البرنامج فرصًا لتمويل الندوات وورش العمل والمشروعات البحثية، بما يسهم في إنشاء شبكات علمية وتعزيز التعاون بين الباحثين المصريين ونظرائهم في اليابان.

كما استعرضت الندوة آليات التقدم للمشروعات الممولة، وشروط الالتحاق، وأهم مجالات التمويل، إلى جانب تقديم شرح وافٍ حول إجراءات إعداد المقترحات البحثية، والإجابة عن استفسارات الباحثين، مع مشاركة خبرات عملية في بناء الشراكات العلمية والتواصل مع المؤسسات الأكاديمية اليابانية.

وأكدت الدكتورة عبير سيد معوض أن مركز تطوير الأداء يواصل تقديم الدعم الكامل لباحثي وطلاب الجامعة، من خلال التعريف بفرص المنح والبعثات وبرامج التمويل الدولي، وتنظيم الفعاليات التدريبية التي تسهم في رفع كفاءة الباحثين وتعزيز تنافسيتهم على المستويين الإقليمي والدولي.
 

بني سويف جامعة بني سويف اليابان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه الآن لكل مواطن بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الأسبوع الجاري .. ودرجاتك على صدى البلد

احمد جلال

بكلمات مؤثرة.. محمد جلال عبد القوي يكتب لأول مرة بعد وفاة نجله

الاهلي

المصري يقترب من ضم ظهير الأهلي.. والاتفاق النهائي ينتظر حسم التفاصيل

الطبيبة

بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير

الطقس

ارتفاع مؤقت في الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد تراجع الطقس وتحذر المصطافين

أرشيفية

مؤشرات النجاح تتجاوز 80%..موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

حمزه عبدالكريم

تقارير إسبانية تنفي تسجيل حمزة عبد الكريم في ودية برشلونة

ترشيحاتنا

مونوريل شرق النيل

تبدأ من 20 جنيها.. 35 محطة مونوريل جديدة تربط القاهرة بالعاصمة الجديدة و6 أكتوبر

إجازة المولد النبوي

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة المولد النبوي 2026.. هل يحصل الموظفون على 3 أيام راحة؟

السكة الحديد

«السكة الحديد» تعلن عن 6 وظائف قيادية جديدة.. تفاصيل وشروط

بالصور

فستان ناعم .. رانيا منصور تستعرض جمالها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

لوك جريء .. روبي تخطف الأنظار بظهورها

روبي
روبي
روبي

حموضة وتهيج واضطرابات.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

تخلص من النمل نهائيًا.. طرق فعالة تمنع عودته إلى المنزل .. متى تحتاج إلى شركة مكافحة حشرات؟

تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا

فيديو

محامية المنتزه

صدمة في المنتزه.. ابنة تنهي حياة والدتها داخل الشقة وتختفي| والتفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد