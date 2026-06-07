دعاء الخروج من الامتحان..توكل على الله واستودعه إجاباتك

يؤدى الطلاب امتحانات نهاية العام يبحثون عن دعاء الخروج من الامتحان، ليستودعوا الله إجاباتهم ويوفقهم، ولكن لا يوجد دعاء مخصص للخروج من الامتحانات، وإنما هناك العديد من الأدعية التى يمكنكم ترديدها.

دعاء الخروج من الامتحان

. اللهم إني استودعتك إجاباتي كلّها، فوفقني لما تحبه وترضاه، وامنُن عليّ بنجاحي في دراستي يا أكرم الأكرمين.

يا أرحم الراحمين. اللهمّ إنّي قمتُ بالدراسة والإجابة وتوكلت عليك فأنت خير وكيل، يا رب امنُن عليّ بفرحة النجاح يا أكرم الأكرمين.

ربّ قد سلّمتُ ورقتي وأنت أعلم أنني أخذتُ بالأسباب، وبذلتُ قُصارى جهدي، ربِّ أكرمني بنتيجةٍ تُثلج صدر أمي وأبي، وتُفرح قلوبهم

اللهمّ آتِني من الدّرجات أكملها وأفضلها، اللهمّ ارزقني نجاحاً باهراً يُدخل في قلوبنا الفرح

دعاء قبل الامتحان

«اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير».

دعاء قبل دخول الامتحان

«اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك».

دعاء دخول لجنة الامتحان

“اللهم إني توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجي منك إلا إليك”

“ربِّ أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً”

دعاء عند صعوبة الامتحان

“اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحَزن إذا شئت سهلاً”

“اللهم رادّ الضالة وهادي الضلالة، رُدّ عليّ ضالتي بقوتك وسلطانك.” يُقال عند نسيان معلومة أو صعوبة تذكرها.

“يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين”

دعاء عند نهاية الإجابة

«الحمد الله الذي هدانا لهذا، وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين».

دعاء بعد الفراغ من المذاكرة

“اللهم إني أستودعك ما قرأت، وما حفظت، وما تعلمت، فردّه إليّ عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل”

“اللهم بارك لي في وقتي وجهدي، واجعل ما درست سبباً في نفعي ونفع أمتي”.

ادعية قبل الامتحان بليلة

بسم الله، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، وأنت أرحم الراحمين.

اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تلهمنا الإجابة عند السؤال، والنجاح في الامتحان، آمين يا رب العالمين.

اللهم نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضا والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء والإجابة اللهم أرزقنا نورا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمـل، اللهم قنا شر الإنس والجان، اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، وصفحا جميلا وشكرا كثيـرا، وذكرا طويلا ، ورزقا وفيرا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم يا من قلت وقولك الحق "وعلمناه من لدنا علمًا"، ارزقني من لدنك علمًا يقربني إليك، يا الله اجعلني من عبادك المتقين وعلمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علمًا وعملًا وفقهًا وإخلاصًا في الدين.