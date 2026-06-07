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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تفاصيل منع ظهور منة الله محسن على جميع وسائل الإعلام وحظر حساباتها على السوشيال ميديا رسميًا

الأعلى للإعلام
الأعلى للإعلام
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في ضوء الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، وبهدف الحفاظ على الصحة العامة وحماية المواطنين والمرضى من التعرض لنصائح ومعلومات طبية خاطئة تتعارض مع القواعد العلمية المعتمدة، وبناءً على ما ورد إليه من خطاب وزارة الصحة والسكان بشأن ما يتم تداوله من محتوى إعلامي منسوب إلى المدعوة/ منة الله محسن عبدالمنعم، والذي يتضمن نشر معلومات طبية غير موثقة، وتقديم نصائح علاجية دون تأهيل علمي، والترويج لوسائل علاجية غير معتمدة، إلى جانب مخالفة البروتوكولات الطبية المعترف بها وتضليل الجمهور من خلال طرح استنتاجات غير مثبتة علميًا، وكذلك في ضوء خطاب نقابة الأطباء الذي يفيد بأنها غير مقيدة بالنقابة وغير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب، فقد أصدر المجلس برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز القرارات التالية:

أولًا: إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون 180 لسنة 2018، بمنع ظهور السيدة المذكورة. 

ثانيًا: حجب الحسابات بإسمها على مواقع التواصل الاجتماعي، وإلزام جميع الوسائل الإعلامية والصحفية والمنصات الرقمية والمواقع الالكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي بعدم بث أو نشر أو تداول أو إعادة تداول أي مواد مصورة أو مسموعة أو مقروءة صادرة عنها. 

ثالثًا: تكليف الإدارة العامة للرصد بمتابعة تنفيذ هذا القرار على نحو دقيق ومستمر، ورصد أي مخالفة لأحكامه، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

رابعًا: إخطار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بجميع الروابط التى قامت ببث المحتوى موضوع الحظر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية عاجلة لوقف تداولها وإزالتها من المنصات الرقمية ومواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، بما يضمن الحد من انتشارها أو إعادة بثها.

ويهيب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجميع المواطنين من مستخدمي مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، الالتزام التام بما ورد في هذا البيان، وعدم تداول أو إعادة نشر هذا المحتوى تحقيقاً للصالح العام، وحفاظًا على الصحة العامة.

صلاحيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصحة العامة المواطنين الصحة والسكان

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