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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد 28 ساعة من البحث..القصة الكاملة لغرق الطفلة كارما بالقناطر الخيرية وانتشال جثمانها

الطفلة كارما
الطفلة كارما
إبراهيم الهواري

سادت حالة من الحزن والالم بعد العثور على جثمان الطفلة الصغيرة كارما التى غرقت في مياة نهر النيل بالقليوبية وذلك بعد 28 ساعة..

انتشال جثمان الطفلة كارما

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة القليوبية من انتشال جثمان الطفلة كارما من مياه نهر النيل بمدينة القناطر الخيرية، وذلك بعد نحو 28 ساعة من أعمال البحث والتمشيط المكثفة التي شاركت فيها فرق الإنقاذ النهري والحماية المدنية، لتنتهي بذلك حالة من الحزن والترقب التي سيطرت على أسرتها وأهالي المنطقة.

سقطت في المياه أثناء لهوها بجوار والدها

وكانت الطفلة قد سقطت في المياه أثناء لهوها بجوار والدها خلال تواجده للصيد على ضفاف النيل، حيث جرفها التيار واختفت أسفل المياه، ما دفع الأجهزة المعنية إلى الدفع بفرق الإنقاذ النهري والبدء في عمليات بحث موسعة بمحيط الواقعة.

تفاصيل الحادث


وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا يفيد بغرق طفلة بمياه النيل بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بفرق الإنقاذ النهري التي واصلت أعمال البحث والتمشيط لساعات متواصلة.


وشهد موقع الحادث حالة من الحزن الشديد بين أسرة الطفلة، فيما تجمع العشرات من الأهالي لمتابعة عمليات البحث والمشاركة في تقديم المساعدة، وسط دعوات بالعثور عليها.


وبعد جهود استمرت قرابة 28 ساعة، نجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال جثمان الطفلة من المياه، وتم نقله إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت الإجراءات القانونية اللإزمة تمهيدًا لاستخراج تصاريح الدفن.

مياه نهر النيل كارما القليوبية غرق الطفلة كارما القناطر الخيرية

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