الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عمان تطلق منصة "فرص" لتحقيق الشفافية عبر مختلف سلاسل التوريد

عمان تطلق منصة فرص لتحقيق الشفافية عبر مختلف سلاسل التوريد
عمان تطلق منصة فرص لتحقيق الشفافية عبر مختلف سلاسل التوريد
الديب أبوعلي

أطلق جهاز الاستثمار العُماني بالتعاون مع شركاته التابعة منصة "فرص"، وهي مبادرة نوعية تهدف إلى إحداث أثر اقتصادي مُستدام على مجتمع الأعمال المحلي، يمتد عبر مختلف سلاسل التوريد في سلطنة عُمان، وذلك تجسيدًا لجهود الجهاز في تعزيز المحتوى المحلي وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وترسيخًا لدوره في تعزيز الشفافية.

تسعى المنصة إلى تحسين تدفق المعلومات في السوق، وتعزيز جاهزية الموردين، وفتح آفاق أوسع لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات المستقبلية عبر مختلف القطاعات، من خلال تمكينهم من الاطلاع المبكر على مناقصات جهاز الاستثمار العُماني وشركاته قبل طرحها؛ الأمر الذي يدعم التخطيط الفعّال للموردين، ويتيح تطوير القدرات، وبناء الشراكات، والاستعداد للمنافسة بكفاءة عند الطرح الرسمي.

ويبلغ عدد المناقصات النشطة في المنصة حاليًّا 290 مناقصة؛ ما يعكس اتساع نطاق الفرص المتاحة أمام الموردين، ويؤكد على أهمية المنصة في توفير رؤية مبكرة وشاملة تعزز جاهزية السوق وتدعم كفاءة المشاركة في المشروعات القادمة.

تحقيق الشفافية في سوق المشتريات

يستند تشغيل منصة "فرص" إلى نموذج حوكمة متكامل يضمن وضوح الأدوار وتكاملها، حيث يتولى جهاز الاستثمار العُماني، الإشراف الاستراتيجي بينما تقوم الشركات التابعة للجهاز بإدخال وتحديث خطط المناقصات والتفاعل مع الموردين، في حين يستفيد الموردون من البيانات المتاحة للاستعداد المبكر، وطرح الاستفسارات، وبناء شراكات تعزز من قدرتهم التنافسية.

وتُسهم منصة "فرص" في تحقيق الشفافية في سوق المشتريات، من خلال إتاحة المناقصات المخطط لها قبل طرحها بفترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر؛ ما يقلل فجوة المعلومات ويعزز الثقة بين الشركات التابعة والموردين، ويدعم تكافؤ الفرص بين مختلف فئات القطاع الخاص، كما تسهم هذه الإتاحة المبكرة في تحسين جاهزية السوق، مع توقعات بارتفاع جودة العطاءات نتيجة تمكين الموردين من الاستعداد المسبق وتطوير قدراتهم الفنية والمالية.

وتكشف بيانات المنصة في مرحلتها التجريبية عن حجم الزخم المتوقع في نشاط المشتريات عبر شركات جهاز الاستثمار العُماني، حيث استلمت المنصة 30 خطة مشتريات من الشركات التابعة، مع وجود خطط إضافية قيد الاستكمال.

وتوفّر المنصة بوابة عامة تتيح عرض بيانات المناقصات المخطط لها، تشمل الجهة الطارحة، وطبيعة المشروع، والإطار الزمني المتوقع للطرح، إلى جانب قنوات تواصل مباشرة مع الجهات المعنية، بما يعزز التفاعل ويرفع كفاءة التواصل والاستجابة.

كما تُعد المنصة نافذة معلوماتية استباقية للقائمين عليها، ولا تمثل قناة لطرح أو تقديم المناقصات، حيث يمكن التقديم عبر القنوات الرسمية لكل جهة، في حين تخضع الفرص المعروضة للتحديث وفقًا للخطط التقديرية ومتطلبات الجهات المعنية.

الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
BMW 7
سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام
اورمان الشرقية
